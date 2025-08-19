https://ria.ru/20250819/lidery-2036229260.html

Лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных, заявили в Совфеде

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидеры Евросоюза и НАТО оказались "на скамейке запасных" из-за своей политики в отношении России, они упустили возможность дистанцироваться от ошибок своих предшественников, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Молодец нынешний президент США, у которого есть все возможности дистанцироваться от ошибок предшественников, которые он не упускает от слова ни разу. Упустили такие возможности нынешние евросоюзовские и натовские лидеры, несмотря на явную ошибочность и порочность прежних стратегий НАТО и ЕС на российском направлении. Потому они и оказались на скамейке запасных", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Сенатор также считает, что "группа поддержки Украины" в лице лидеров ЕС, приехавшая на встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа накануне, вероятно, ни разу не озвучила свои тезисы о нанесении стратегического поражения России. "Времена поменялись, лаять на Россию из-за американской спины уже не приходится ни Киеву, ни Брюсселю. Россия выстояла", - констатировал парламентарий. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.

