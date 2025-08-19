Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных, заявили в Совфеде - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/lidery-2036229260.html
Лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных, заявили в Совфеде
Лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных, заявили в Совфеде - РИА Новости, 19.08.2025
Лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных, заявили в Совфеде
Лидеры Евросоюза и НАТО оказались "на скамейке запасных" из-за своей политики в отношении России, они упустили возможность дистанцироваться от ошибок своих... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T09:42:00+03:00
2025-08-19T09:42:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
константин косачев
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидеры Евросоюза и НАТО оказались "на скамейке запасных" из-за своей политики в отношении России, они упустили возможность дистанцироваться от ошибок своих предшественников, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Молодец нынешний президент США, у которого есть все возможности дистанцироваться от ошибок предшественников, которые он не упускает от слова ни разу. Упустили такие возможности нынешние евросоюзовские и натовские лидеры, несмотря на явную ошибочность и порочность прежних стратегий НАТО и ЕС на российском направлении. Потому они и оказались на скамейке запасных", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Сенатор также считает, что "группа поддержки Украины" в лице лидеров ЕС, приехавшая на встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа накануне, вероятно, ни разу не озвучила свои тезисы о нанесении стратегического поражения России. "Времена поменялись, лаять на Россию из-за американской спины уже не приходится ни Киеву, ни Брюсселю. Россия выстояла", - констатировал парламентарий. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
https://ria.ru/20250818/oruzhie-2035969003.html
https://ria.ru/20250819/evropa-2036212738.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, константин косачев, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, нато, совет федерации рф
В мире, Россия, США, Киев, Константин Косачев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Совет Федерации РФ
Лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных, заявили в Совфеде

Косачев: лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных из-за своей политики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидеры Евросоюза и НАТО оказались "на скамейке запасных" из-за своей политики в отношении России, они упустили возможность дистанцироваться от ошибок своих предшественников, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Молодец нынешний президент США, у которого есть все возможности дистанцироваться от ошибок предшественников, которые он не упускает от слова ни разу. Упустили такие возможности нынешние евросоюзовские и натовские лидеры, несмотря на явную ошибочность и порочность прежних стратегий НАТО и ЕС на российском направлении. Потому они и оказались на скамейке запасных", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В НАТО рассказали о планах на Украину
Вчера, 04:34
Сенатор также считает, что "группа поддержки Украины" в лице лидеров ЕС, приехавшая на встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа накануне, вероятно, ни разу не озвучила свои тезисы о нанесении стратегического поражения России.
"Времена поменялись, лаять на Россию из-за американской спины уже не приходится ни Киеву, ни Брюсселю. Россия выстояла", - констатировал парламентарий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Придется идти до Львова: в Вашингтоне Европа добилась главного
08:00
 
В миреРоссияСШАКиевКонстантин КосачевВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюзНАТОСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала