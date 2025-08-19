https://ria.ru/20250819/lidery-2036229260.html
Лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных, заявили в Совфеде
Лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных, заявили в Совфеде - РИА Новости, 19.08.2025
Лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных, заявили в Совфеде
Лидеры Евросоюза и НАТО оказались "на скамейке запасных" из-за своей политики в отношении России, они упустили возможность дистанцироваться от ошибок своих... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T09:42:00+03:00
2025-08-19T09:42:00+03:00
2025-08-19T09:42:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
константин косачев
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидеры Евросоюза и НАТО оказались "на скамейке запасных" из-за своей политики в отношении России, они упустили возможность дистанцироваться от ошибок своих предшественников, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Молодец нынешний президент США, у которого есть все возможности дистанцироваться от ошибок предшественников, которые он не упускает от слова ни разу. Упустили такие возможности нынешние евросоюзовские и натовские лидеры, несмотря на явную ошибочность и порочность прежних стратегий НАТО и ЕС на российском направлении. Потому они и оказались на скамейке запасных", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Сенатор также считает, что "группа поддержки Украины" в лице лидеров ЕС, приехавшая на встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа накануне, вероятно, ни разу не озвучила свои тезисы о нанесении стратегического поражения России. "Времена поменялись, лаять на Россию из-за американской спины уже не приходится ни Киеву, ни Брюсселю. Россия выстояла", - констатировал парламентарий. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
https://ria.ru/20250818/oruzhie-2035969003.html
https://ria.ru/20250819/evropa-2036212738.html
россия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, киев, константин косачев, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, нато, совет федерации рф
В мире, Россия, США, Киев, Константин Косачев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Совет Федерации РФ
Лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных, заявили в Совфеде
Косачев: лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных из-за своей политики