США настроены на неповторение конфликта на Украине, заявил Лавров

США настроены на неповторение конфликта на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.08.2025

США настроены на неповторение конфликта на Украине, заявил Лавров

Саммит на Аляске показал, что администрация США настроена на долгосрочное решение конфликта и его неповторение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:18:00+03:00

2025-08-19T14:18:00+03:00

2025-08-19T14:28:00+03:00

в мире

аляска

сша

россия

сергей лавров

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Саммит на Аляске показал, что администрация США настроена на долгосрочное решение конфликта и его неповторение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров"Повторю, что саммит на Аляске позволяет нам увидеть, что американская администрация искренне заинтересована в том, чтобы это урегулирование было не ради того, чтобы снова готовить Украину к войне, как это было после Минских договоренностей, а именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился, чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

2025

