Антитела лам показали эффективность против COVID-19

2025-08-19T14:03:00+03:00

НОВОСИБИРСК, 19 авг – РИА Новости. Специалисты Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН выявили наноантитела лам, которые показали эффективность против различных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19, сообщило издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири" при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий. Ученые отмечают, что несмотря на то, что пандемия COVID-19 формально закончилась, продолжают появляться новые штаммы вируса SARS-CoV-2. Они не очень опасны для здоровых людей, однако несут угрозу для людей с ослабленным иммунитетом - пациентов с хроническими заболеваниями, онкобольных, пожилых людей, лиц с аутоиммунными расстройствами, принимающих лекарства, подавляющие иммунитет. "Все вирусы сильно подвержены генетической изменчивости. Антитела в иммунной системе вырабатываются против одного варианта, но постепенно при размножении в организме вирус меняется генетически, и те участки, которые кодировали вирусные белки и узнавались антителами, меняются. В результате вирус постоянно ускользает от действия иммунитета. Основная задача ученых — найти антитела, узнающие сразу несколько различных вариантов вируса. Они будут актуальны долгое время и смогут защищать пациентов, независимо от того, какой штамм сейчас доминирует", - говорится в сообщении. Исходно исследователи использовали несколько отдельных антител ламы, каждое из которых нейтрализовало лишь ограниченную группу вариантов коронавируса. Однако когда эти антитела объединили в единое биспецифическое (двойное) антитело, оно показало способность нейтрализовать намного большее разнообразие вирусных штаммов. "Антитела на основе наноантител ламы — это новое направление, которое набирает популярность в мире. Уже существует несколько антител, предназначенных для человека, но созданных на основе наноантител ламы, которые проходят различные стадии клинических испытаний. В нашей лаборатории в свою очередь имеется целый отработанный пайплайн (последовательность этапов) для получения таких антител не только к коронавирусу, но и к любым другим патогенам. Сейчас исследование находится на завершающей стадии", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории инженерии антител ИМКБ СО РАН Антона Чикаева. Ученые пояснили, что антитела у лам устроены иначе, чем у человека. Чужеродные вещества, включая вирусы, часто пытаются уклоняться от распознавания человеческими антителами, используя различные механизмы маскировки. Однако структуры антител лам делают их менее уязвимыми перед этими механизмами. Терапия на основе таких антител действует даже при их крайне низкой концентрации, а собранная учеными новая комбинация демонстрирует высокие показатели эффективности.

