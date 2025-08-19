https://ria.ru/20250819/kravtsov-2036270454.html
Кравцов оценил использование ИИ при изучении школьной программы
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта не ведет к усвоению школьного материала и получению знаний, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Использование сегодня в том числе искусственного интеллекта, информационных технологий зачастую ведет к упрощению образования: попытки найти правильные ответы, решение тех или иных задач. Это не ведет к усвоению материала, к получению знаний", - сказал министр на Всероссийском педагогическом съезде. Он добавил, что перед правительством России стоит вызов, который заключается в стремительном развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта. По словам Кравцова, тема ИИ войдет план реализации Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. В работе над Стратегией принимают участие более 1,5 тысячи экспертов. Это эксперты в области образования, представители бизнес-сообщества, институтов и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители из всех субъектов РФ. -0-
