https://ria.ru/20250819/kirillov-2036391885.html

В Костромской области увековечивают память генерала Игоря Кириллова

В Костромской области увековечивают память генерала Игоря Кириллова - РИА Новости, 19.08.2025

В Костромской области увековечивают память генерала Игоря Кириллова

В Костромской области по распоряжению губернатора Сергея Ситникова создана рабочая группа по увековечению памяти Героя Российской Федерации, Героя Труда... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T20:54:00+03:00

2025-08-19T20:54:00+03:00

2025-08-19T20:54:00+03:00

костромская область

костромская область

игорь кириллов

сергей ситников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989602851_0:23:3077:1753_1920x0_80_0_0_b8e7c838d3bf833e2c17b3cfdd17eb3e.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Костромской области по распоряжению губернатора Сергея Ситникова создана рабочая группа по увековечению памяти Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации, уроженца Костромы, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает пресс-служба обладминистрации. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России Игорь Кириллов погиб в результате теракта в Москве 17 декабря 2024 года. В настоящее время памятная табличка установлена на здании школы в Костроме, где учился Кириллов. По инициативе учеников школы его именем названа улица в микрорайоне Паново. В академии РХБ защиты на аллее Героев установлен бюст героя. Кроме того, по инициативе Ситникова в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Храме воинской славы Богоявленского кафедрального собора Костромского кремля открыта мемориальная доска в честь военачальника. Планируется установка бюста Игорю Кириллову на аллее героев на улице Дзержинского. Во вторник решением правительства Москвы наименование "улица Генерала Кириллова" присвоено Проектируемым проездам № 1039 и 1040 в столице.

https://ria.ru/20250814/minzdrav-2035391721.html

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

костромская область, игорь кириллов, сергей ситников