В Костромской области увековечивают память генерала Игоря Кириллова
В Костромской области увековечивают память генерала Игоря Кириллова
2025-08-19T20:54:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Костромской области по распоряжению губернатора Сергея Ситникова создана рабочая группа по увековечению памяти Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации, уроженца Костромы, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает пресс-служба обладминистрации. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России Игорь Кириллов погиб в результате теракта в Москве 17 декабря 2024 года. В настоящее время памятная табличка установлена на здании школы в Костроме, где учился Кириллов. По инициативе учеников школы его именем названа улица в микрорайоне Паново. В академии РХБ защиты на аллее Героев установлен бюст героя. Кроме того, по инициативе Ситникова в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Храме воинской славы Богоявленского кафедрального собора Костромского кремля открыта мемориальная доска в честь военачальника. Планируется установка бюста Игорю Кириллову на аллее героев на улице Дзержинского. Во вторник решением правительства Москвы наименование "улица Генерала Кириллова" присвоено Проектируемым проездам № 1039 и 1040 в столице.
