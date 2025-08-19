Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области увековечивают память генерала Игоря Кириллова - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
20:54 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/kirillov-2036391885.html
В Костромской области увековечивают память генерала Игоря Кириллова
В Костромской области увековечивают память генерала Игоря Кириллова - РИА Новости, 19.08.2025
В Костромской области увековечивают память генерала Игоря Кириллова
В Костромской области по распоряжению губернатора Сергея Ситникова создана рабочая группа по увековечению памяти Героя Российской Федерации, Героя Труда... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T20:54:00+03:00
2025-08-19T20:54:00+03:00
костромская область
костромская область
игорь кириллов
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989602851_0:23:3077:1753_1920x0_80_0_0_b8e7c838d3bf833e2c17b3cfdd17eb3e.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Костромской области по распоряжению губернатора Сергея Ситникова создана рабочая группа по увековечению памяти Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации, уроженца Костромы, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает пресс-служба обладминистрации. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России Игорь Кириллов погиб в результате теракта в Москве 17 декабря 2024 года. В настоящее время памятная табличка установлена на здании школы в Костроме, где учился Кириллов. По инициативе учеников школы его именем названа улица в микрорайоне Паново. В академии РХБ защиты на аллее Героев установлен бюст героя. Кроме того, по инициативе Ситникова в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Храме воинской славы Богоявленского кафедрального собора Костромского кремля открыта мемориальная доска в честь военачальника. Планируется установка бюста Игорю Кириллову на аллее героев на улице Дзержинского. Во вторник решением правительства Москвы наименование "улица Генерала Кириллова" присвоено Проектируемым проездам № 1039 и 1040 в столице.
https://ria.ru/20250814/minzdrav-2035391721.html
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989602851_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_8d9c74578c5aa479c033a86dc1bf6e3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
костромская область, игорь кириллов, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Игорь Кириллов, Сергей Ситников
В Костромской области увековечивают память генерала Игоря Кириллова

В Костромской области увековечивают память генерал-лейтенанта Кириллова

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Игорь Кириллов
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Костромской области по распоряжению губернатора Сергея Ситникова создана рабочая группа по увековечению памяти Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации, уроженца Костромы, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России Игорь Кириллов погиб в результате теракта в Москве 17 декабря 2024 года.
В настоящее время памятная табличка установлена на здании школы в Костроме, где учился Кириллов. По инициативе учеников школы его именем названа улица в микрорайоне Паново. В академии РХБ защиты на аллее Героев установлен бюст героя.
Кроме того, по инициативе Ситникова в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Храме воинской славы Богоявленского кафедрального собора Костромского кремля открыта мемориальная доска в честь военачальника. Планируется установка бюста Игорю Кириллову на аллее героев на улице Дзержинского.
Во вторник решением правительства Москвы наименование "улица Генерала Кириллова" присвоено Проектируемым проездам № 1039 и 1040 в столице.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Эксперты высоко оценили качество медпомощи в Костромской области
14 августа, 20:21
 
Костромская областьКостромская областьИгорь КирилловСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала