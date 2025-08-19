Онищенко рассказал, кому нужно привиться от гриппа

https://ria.ru/20250819/gripp-2036274877.html
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Детям школьного возраста, учителям и врачам нужно привиться от гриппа после старта прививочной кампании, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее Минздрав РФ сообщал, что первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом эпидсезоне начали поступать в российские регионы, всего до конца ноября туда доставят 70,6 миллиона препаратов. В Роспотребнадзоре в свою очередь рассказали РИА Новости, что традиционный подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями (РВИ) ожидается в РФ в осенне-зимний период. По словам Онищенко, прививать детей нужно в октябре-ноябре, для этого есть трехвалентные и четырехвалентные вакцины. "Максимально нужно привить детей школьного возраста, привить учителей, привить врачей, особенно тех, кто сидят на поликлиническом приеме, так, медиков, потому что они встречаются с контингентами, в поликлинику уж точно никто здоровый не ходит... Каких-то других специальных прививок мы не рекомендуем делать, и не надо их делать, потому что кого вакцинировать и как вакцинировать - это прерогатива государства", - сказал академик в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
