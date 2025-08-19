https://ria.ru/20250819/gripp-2036274877.html

Онищенко рассказал, кому нужно привиться от гриппа

Онищенко рассказал, кому нужно привиться от гриппа - РИА Новости, 19.08.2025

Онищенко рассказал, кому нужно привиться от гриппа

Детям школьного возраста, учителям и врачам нужно привиться от гриппа после старта прививочной кампании, рассказал академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T13:15:00+03:00

2025-08-19T13:15:00+03:00

2025-08-19T13:15:00+03:00

общество

россия

геннадий онищенко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия образования

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757427064_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_823b132af325dd26ff4973e3a6025681.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Детям школьного возраста, учителям и врачам нужно привиться от гриппа после старта прививочной кампании, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее Минздрав РФ сообщал, что первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом эпидсезоне начали поступать в российские регионы, всего до конца ноября туда доставят 70,6 миллиона препаратов. В Роспотребнадзоре в свою очередь рассказали РИА Новости, что традиционный подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями (РВИ) ожидается в РФ в осенне-зимний период. По словам Онищенко, прививать детей нужно в октябре-ноябре, для этого есть трехвалентные и четырехвалентные вакцины. "Максимально нужно привить детей школьного возраста, привить учителей, привить врачей, особенно тех, кто сидят на поликлиническом приеме, так, медиков, потому что они встречаются с контингентами, в поликлинику уж точно никто здоровый не ходит... Каких-то других специальных прививок мы не рекомендуем делать, и не надо их делать, потому что кого вакцинировать и как вакцинировать - это прерогатива государства", - сказал академик в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20250813/tsena-2034947926.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия образования, российская академия наук