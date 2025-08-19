Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Словакии оценил перспективы переговоров по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
16:52 19.08.2025
Глава МИД Словакии оценил перспективы переговоров по Украине
в мире
украина
россия
словакия
дональд трамп
владимир зеленский
юрий ушаков
БРАТИСЛАВА, 19 авг - РИА Новости. Продолжение переговоров по ситуации на Украине приближает все стороны к установлению прочного мира, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. "Прямые переговоры и диалог продвигают все стороны ближе к установлению прочного мира, которого необходимо достичь как можно раньше", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook* во вторник. Он заявил, что очень позитивно оценивает продолжение переговоров в США, где в понедельник американский президент Дональд Трамп в Белом доме принял Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
украина
россия
словакия
в мире, украина, россия, словакия, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков, facebook
В мире, Украина, Россия, Словакия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Facebook
© MICHAL CIZEKМинистр иностранных дел Словакии Юрай Бланар
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 19 авг - РИА Новости. Продолжение переговоров по ситуации на Украине приближает все стороны к установлению прочного мира, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
"Прямые переговоры и диалог продвигают все стороны ближе к установлению прочного мира, которого необходимо достичь как можно раньше", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook* во вторник.
Он заявил, что очень позитивно оценивает продолжение переговоров в США, где в понедельник американский президент Дональд Трамп в Белом доме принял Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине
В миреУкраинаРоссияСловакияДональд ТрампВладимир ЗеленскийЮрий УшаковFacebook
 
 
