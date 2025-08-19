https://ria.ru/20250819/glava-2036342948.html
Глава МИД Словакии оценил перспективы переговоров по Украине
Глава МИД Словакии оценил перспективы переговоров по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Глава МИД Словакии оценил перспективы переговоров по Украине
Продолжение переговоров по ситуации на Украине приближает все стороны к установлению прочного мира, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. РИА Новости, 19.08.2025
БРАТИСЛАВА, 19 авг - РИА Новости. Продолжение переговоров по ситуации на Украине приближает все стороны к установлению прочного мира, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. "Прямые переговоры и диалог продвигают все стороны ближе к установлению прочного мира, которого необходимо достичь как можно раньше", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook* во вторник. Он заявил, что очень позитивно оценивает продолжение переговоров в США, где в понедельник американский президент Дональд Трамп в Белом доме принял Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Глава МИД Словакии оценил перспективы переговоров по Украине
