Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассказали о подготовке ко Дню государственного флага - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 19.08.2025 (обновлено: 09:19 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/flag-2036223492.html
В Москве рассказали о подготовке ко Дню государственного флага
В Москве рассказали о подготовке ко Дню государственного флага - РИА Новости, 19.08.2025
В Москве рассказали о подготовке ко Дню государственного флага
Более 2,2 тысячи флагов и флаговых конструкций украсят столицу ко Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T09:07:00+03:00
2025-08-19T09:19:00+03:00
москва
крымское (луганская область)
новый арбат
петр бирюков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022499242_0:55:3028:1758_1920x0_80_0_0_3ad1c7defe86579790a712e587ae6825.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи флагов и флаговых конструкций украсят столицу ко Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно в честь Дня флага украсим город праздничными плакатами и флагами. В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций на столичных мостах, в том числе Большом Москворецком и Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Большом Краснохолмском, первом и втором Минских путепроводах, мосту Победы, Самотечной эстакаде и Тверском путепроводе", - рассказал Бирюков журналистам. Заммэра подчеркнул, что композициями из триколоров украсят здания Государственной думы, Совета Федерации, Правительства Москвы, Центрального музея Вооруженных сил. "На билбордах, афишных стендах и остановках городского транспорта разместим 500 поздравительных плакатов. На 250 цифровых экранах 22 августа будет транслироваться праздничный ролик. Видеопоздравления покажут на медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20250815/moskva-2035537951.html
москва
крымское (луганская область)
новый арбат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022499242_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_1e5eca5f1c12966bc13e73f3b4ee40e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, крымское (луганская область), новый арбат, петр бирюков, совет федерации рф
Москва, Крымское (Луганская область), Новый Арбат, Петр Бирюков, Совет Федерации РФ
В Москве рассказали о подготовке ко Дню государственного флага

Более 2,2 тысячи флагов украсят Москву ко Дню государственного флага России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина с флагом России
Женщина с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Женщина с флагом России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи флагов и флаговых конструкций украсят столицу ко Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно в честь Дня флага украсим город праздничными плакатами и флагами. В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций на столичных мостах, в том числе Большом Москворецком и Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Большом Краснохолмском, первом и втором Минских путепроводах, мосту Победы, Самотечной эстакаде и Тверском путепроводе", - рассказал Бирюков журналистам.
Заммэра подчеркнул, что композициями из триколоров украсят здания Государственной думы, Совета Федерации, Правительства Москвы, Центрального музея Вооруженных сил.
"На билбордах, афишных стендах и остановках городского транспорта разместим 500 поздравительных плакатов. На 250 цифровых экранах 22 августа будет транслироваться праздничный ролик. Видеопоздравления покажут на медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - добавил Бирюков.
Посетительница на 10-м фестивале День Индии - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
На фестивале "День Индии" в Москве подняли флаг страны
15 августа, 15:19
 
МоскваКрымское (Луганская область)Новый АрбатПетр БирюковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала