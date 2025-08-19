https://ria.ru/20250819/flag-2036223492.html
В Москве рассказали о подготовке ко Дню государственного флага
В Москве рассказали о подготовке ко Дню государственного флага - РИА Новости, 19.08.2025
В Москве рассказали о подготовке ко Дню государственного флага
Более 2,2 тысячи флагов и флаговых конструкций украсят столицу ко Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T09:07:00+03:00
2025-08-19T09:07:00+03:00
2025-08-19T09:19:00+03:00
москва
крымское (луганская область)
новый арбат
петр бирюков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022499242_0:55:3028:1758_1920x0_80_0_0_3ad1c7defe86579790a712e587ae6825.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи флагов и флаговых конструкций украсят столицу ко Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно в честь Дня флага украсим город праздничными плакатами и флагами. В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций на столичных мостах, в том числе Большом Москворецком и Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Большом Краснохолмском, первом и втором Минских путепроводах, мосту Победы, Самотечной эстакаде и Тверском путепроводе", - рассказал Бирюков журналистам. Заммэра подчеркнул, что композициями из триколоров украсят здания Государственной думы, Совета Федерации, Правительства Москвы, Центрального музея Вооруженных сил. "На билбордах, афишных стендах и остановках городского транспорта разместим 500 поздравительных плакатов. На 250 цифровых экранах 22 августа будет транслироваться праздничный ролик. Видеопоздравления покажут на медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20250815/moskva-2035537951.html
москва
крымское (луганская область)
новый арбат
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022499242_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_1e5eca5f1c12966bc13e73f3b4ee40e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, крымское (луганская область), новый арбат, петр бирюков, совет федерации рф
Москва, Крымское (Луганская область), Новый Арбат, Петр Бирюков, Совет Федерации РФ
В Москве рассказали о подготовке ко Дню государственного флага
Более 2,2 тысячи флагов украсят Москву ко Дню государственного флага России
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи флагов и флаговых конструкций украсят столицу ко Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно в честь Дня флага украсим город праздничными плакатами и флагами. В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций на столичных мостах, в том числе Большом Москворецком и Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Большом Краснохолмском, первом и втором Минских путепроводах, мосту Победы, Самотечной эстакаде и Тверском путепроводе", - рассказал Бирюков журналистам.
Заммэра подчеркнул, что композициями из триколоров украсят здания Государственной думы, Совета Федерации, Правительства Москвы, Центрального музея Вооруженных сил.
"На билбордах, афишных стендах и остановках городского транспорта разместим 500 поздравительных плакатов. На 250 цифровых экранах 22 августа будет транслироваться праздничный ролик. Видеопоздравления покажут на медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - добавил Бирюков.