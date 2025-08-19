https://ria.ru/20250819/flag-2036223492.html

В Москве рассказали о подготовке ко Дню государственного флага

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи флагов и флаговых конструкций украсят столицу ко Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно в честь Дня флага украсим город праздничными плакатами и флагами. В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций на столичных мостах, в том числе Большом Москворецком и Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Большом Краснохолмском, первом и втором Минских путепроводах, мосту Победы, Самотечной эстакаде и Тверском путепроводе", - рассказал Бирюков журналистам. Заммэра подчеркнул, что композициями из триколоров украсят здания Государственной думы, Совета Федерации, Правительства Москвы, Центрального музея Вооруженных сил. "На билбордах, афишных стендах и остановках городского транспорта разместим 500 поздравительных плакатов. На 250 цифровых экранах 22 августа будет транслироваться праздничный ролик. Видеопоздравления покажут на медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - добавил Бирюков.

