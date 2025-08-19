Рейтинг@Mail.ru
Придется идти до Львова: в Вашингтоне Европа добилась главного
08:00 19.08.2025 (обновлено: 09:01 19.08.2025)
Придется идти до Львова: в Вашингтоне Европа добилась главного
Придется идти до Львова: в Вашингтоне Европа добилась главного - РИА Новости, 19.08.2025
Придется идти до Львова: в Вашингтоне Европа добилась главного
Чтобы детально разобраться, чем закончилась вчерашняя встреча Дональда Трампа с Зеленским и членами Ордена Салфетки и Ложечки, нужно непременно обратиться к... РИА Новости, 19.08.2025
Чтобы детально разобраться, чем закончилась вчерашняя встреча Дональда Трампа с Зеленским и членами Ордена Салфетки и Ложечки, нужно непременно обратиться к ведущим западным СМИ, которые, как известно, плохому не научат и никогда друг другу не противоречат.Про результаты:CNN: "Премьер Британии Стармер после встречи в Белом доме заявил, что удалось договориться "о многом".Foreign Policy: "Пока никаких конкретных результатов".The Washington Post: "После многочасовой встречи между европейскими лидерами и Трампом проявились острые разногласия".Про успех Киева:Financial Times: "Киев не примет никаких соглашений, подразумевающих территориальные уступки в пользу России, и настаивает на предоставлении ему полной компенсации от России за ущерб во время войны".Bloomberg: "В этот раз риски для Украины еще более серьезные".Про давление на Россию:ВВС: "Трамп не исключает отправки американских войск на Украину для поддержания мира".Reuters: "Президент США выполняет приказы Москвы, принуждая украинского коллегу к территориальным уступкам".Про атмосферу встречи:ABC News: "Президент Трамп и президент Украины Владимир Зеленский выглядели позитивно".Independent: "Мы все видели в пятницу красную дорожку, фестивальную конструкцию "Аляска-2026" и фотосессии. Сегодня мы видели апатию".Про биполярку:Sky News: "Зеленский останется в Вашингтоне для дальнейших переговоров после окончания встречи между Трампом и лидерами Европы".Fox News: "Зеленский после переговоров с Трампом и европейскими лидерами отказался от интервью и покидает Вашингтон".Подобный винегрет, претендующий сразу на пятьдесят звезд Мишлена, означает одно: никто не знал до и не понял после ничего, включая почти полный состав "коалиции желающих". По признанию инсайдеров, евролидеры мчались в Вашингтон в дикой спешке и в столь же дикой тревоге, не имея ни малейшего представления, что их ждет.Единственное, что успели макроны, мерцы и стармеры — это научить Зеленского делать книксен, целовать руку и склоняться в благодарном и покорном поклоне. И это им удалось.По признанию мозгового центра Atlantic Council, "(для европейцев. — Прим. ред.) саммит в Белом доме в понедельник достиг своей самой базовой цели: предотвращения дипломатической катастрофы и капитуляции Украины".От кивания поддакивающих Трампу евроголов у журналистов начались обмороки, но в итоге европейской шайке удалось главное: Зеленского не вышвырнули на улицу, а с ними даже немного поговорили. Чтобы умилостивить Трампа, салфеточники извивались, юлили, льстили и на все лады распинались про их любовь к миру во всем мире.Впрочем, от радости они немного потеряли бдительность и проговорились. По данным издания The Atlantic, у любителей голубей и лавровых ветвей главный мотив остался тем же — заговаривать зубы Трампу и одновременно продолжать войну в надежде, что Россия дрогнет: "Нужно очень серьезно подойти к вооружению Украины для длительного конфликта, чтобы оказывать давление на Россию. Это — единственный путь, чтобы создать условия для успешных переговоров для окончания войны". Также немного подставила друзей глава МИД Австрии Майнль-Райзингер, которая заявила, что ЕС готовит "чрезвычайно жесткие санкции" для давления на Россию, что является смачным плевком в сторону Трампа, который категорически отверг разговор о санкциях как непродуктивный и "мешающий достижению мира".Трамп поймал европейцев врасплох, и они раньше времени раскрыли карты, думая, что поезд с гипсом уходит и клиент уезжает. Но Большой Дональд в очередной раз затроллил Европу, объявив, что "встреча по Украине не финальная, для урегулирования конфликта потребуются еще переговоры", а пока у Зеленского есть несколько дней, чтобы принять неизбежное.Американский президент раскусил истинные планы евроложечников и прямо посреди встречи поделился своими наблюдениями и выводами во время звонка Владимиру Путину, для которого они тоже не стали новостью.По словам помощника президента Юрия Ушакова, российский президент "тепло поблагодарил американского коллегу &lt;…&gt; за достигнутый в ходе встречи (на Аляске. — Прим. ред.) прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса" и "отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине". В итоге "Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двухсторонней повестки дня".В переводе с дипломатического это означает, что никакие делегации брюссельских трудящихся и никакие попытки провернуть фарш назад не сработают: серьезные дяди договорились о серьезных вещах и будут вместе идти по пунктам, отсекая любые попытки третьих лишних не только приставить к голове пистолет, но и даже просто приставить к столу дополнительные стулья.Еще в Анкоридже президент России недвусмысленно предупредил, что "мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс".Если же посыл двух президентов не будет услышан, то о действительно щедрых компромиссах со стороны России Европе и Киеву придется забыть. И может так статься, что, например, та же Львовская область может очень захотеть воссоединиться с братским народом.
россия
украина
аналитика, в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
Кирилл Стрельников

Придется идти до Львова: в Вашингтоне Европа добилась главного

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Чтобы детально разобраться, чем закончилась вчерашняя встреча Дональда Трампа с Зеленским и членами Ордена Салфетки и Ложечки, нужно непременно обратиться к ведущим западным СМИ, которые, как известно, плохому не научат и никогда друг другу не противоречат.
Про результаты:
CNN: "Премьер Британии Стармер после встречи в Белом доме заявил, что удалось договориться "о многом".
Foreign Policy: "Пока никаких конкретных результатов".
The Washington Post: "После многочасовой встречи между европейскими лидерами и Трампом проявились острые разногласия".
Про успех Киева:
Financial Times: "Киев не примет никаких соглашений, подразумевающих территориальные уступки в пользу России, и настаивает на предоставлении ему полной компенсации от России за ущерб во время войны".
Bloomberg: "В этот раз риски для Украины еще более серьезные".
Про давление на Россию:
ВВС: "Трамп не исключает отправки американских войск на Украину для поддержания мира".
Reuters: "Президент США выполняет приказы Москвы, принуждая украинского коллегу к территориальным уступкам".
Про атмосферу встречи:
ABC News: "Президент Трамп и президент Украины Владимир Зеленский выглядели позитивно".
Independent: "Мы все видели в пятницу красную дорожку, фестивальную конструкцию "Аляска-2026" и фотосессии. Сегодня мы видели апатию".
Про биполярку:
Sky News: "Зеленский останется в Вашингтоне для дальнейших переговоров после окончания встречи между Трампом и лидерами Европы".
Fox News: "Зеленский после переговоров с Трампом и европейскими лидерами отказался от интервью и покидает Вашингтон".
Подобный винегрет, претендующий сразу на пятьдесят звезд Мишлена, означает одно: никто не знал до и не понял после ничего, включая почти полный состав "коалиции желающих". По признанию инсайдеров, евролидеры мчались в Вашингтон в дикой спешке и в столь же дикой тревоге, не имея ни малейшего представления, что их ждет.
Единственное, что успели макроны, мерцы и стармеры — это научить Зеленского делать книксен, целовать руку и склоняться в благодарном и покорном поклоне. И это им удалось.
По признанию мозгового центра Atlantic Council, "(для европейцев. — Прим. ред.) саммит в Белом доме в понедельник достиг своей самой базовой цели: предотвращения дипломатической катастрофы и капитуляции Украины".
От кивания поддакивающих Трампу евроголов у журналистов начались обмороки, но в итоге европейской шайке удалось главное: Зеленского не вышвырнули на улицу, а с ними даже немного поговорили. Чтобы умилостивить Трампа, салфеточники извивались, юлили, льстили и на все лады распинались про их любовь к миру во всем мире.
Впрочем, от радости они немного потеряли бдительность и проговорились. По данным издания The Atlantic, у любителей голубей и лавровых ветвей главный мотив остался тем же — заговаривать зубы Трампу и одновременно продолжать войну в надежде, что Россия дрогнет: "Нужно очень серьезно подойти к вооружению Украины для длительного конфликта, чтобы оказывать давление на Россию. Это — единственный путь, чтобы создать условия для успешных переговоров для окончания войны". Также немного подставила друзей глава МИД Австрии Майнль-Райзингер, которая заявила, что ЕС готовит "чрезвычайно жесткие санкции" для давления на Россию, что является смачным плевком в сторону Трампа, который категорически отверг разговор о санкциях как непродуктивный и "мешающий достижению мира".
Трамп поймал европейцев врасплох, и они раньше времени раскрыли карты, думая, что поезд с гипсом уходит и клиент уезжает. Но Большой Дональд в очередной раз затроллил Европу, объявив, что "встреча по Украине не финальная, для урегулирования конфликта потребуются еще переговоры", а пока у Зеленского есть несколько дней, чтобы принять неизбежное.
Американский президент раскусил истинные планы евроложечников и прямо посреди встречи поделился своими наблюдениями и выводами во время звонка Владимиру Путину, для которого они тоже не стали новостью.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, российский президент "тепло поблагодарил американского коллегу <…> за достигнутый в ходе встречи (на Аляске. — Прим. ред.) прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса" и "отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине". В итоге "Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двухсторонней повестки дня".
В переводе с дипломатического это означает, что никакие делегации брюссельских трудящихся и никакие попытки провернуть фарш назад не сработают: серьезные дяди договорились о серьезных вещах и будут вместе идти по пунктам, отсекая любые попытки третьих лишних не только приставить к голове пистолет, но и даже просто приставить к столу дополнительные стулья.
Еще в Анкоридже президент России недвусмысленно предупредил, что "мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс".
Если же посыл двух президентов не будет услышан, то о действительно щедрых компромиссах со стороны России Европе и Киеву придется забыть. И может так статься, что, например, та же Львовская область может очень захотеть воссоединиться с братским народом.
