"Еврохим" подал иск к Tecnimont на почти 32 миллиарда рублей
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Компания "Еврохим", которая является одним из крупнейших в мире производителей удобрений, просит арбитражный суд Москвы взыскать с крупной итальянской инжиниринговой компании Tecnimont и ее дочернего ООО "МТ Руссия" около 333,9 миллиона евро и около 6,3 миллиона долларов (в сумме – более 31,9 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск АО "Минерально-химическая компания "Еврохим" поступил в суд 5 августа. Он пока оставлен без движения из-за ряда процессуальных нарушений. Так, истец представил договор от 1 июня 2020 года на английском языке без заверенного перевода на русский, не приложил документы об уплате госпошлины и доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Основания иска пока не сообщаются. Третьим лицом истец просит привлечь ООО "Еврохим Северо-Запад-2". Предположительно, иск связан с проектом строительства в Ленинградской области предприятия по производству карбамида и аммиака.
Как следует из судебных материалов, ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с подрядчиками Tecnimont и "МТ Руссия" на проектирование и строительство завода. Впоследствии контракт был расторгнут. Подрядчики обратились в международный арбитражный суд при международной торговой палате в Париже с иском к заказчику, в котором потребовали признать, что обязательства по договорам ими не нарушены, что договоры расторгнуты заказчиком по своей инициативе, а также потребовали выплатить стоимость неоплаченной части услуг, стоимость удорожания работ, проценты и компенсацию за расторжение договоров.
В свою очередь "Еврохим Северо-Запад-2" подал встречный иск, в котором потребовал признать неправомерным отказ подрядчиков от договоров и взыскать с них 380 миллионов евро неизрасходованного аванса, 571 миллион евро затрат на завершение проекта и 875 миллионов евро упущенной выгоды.
Арбитражный суд Москвы в феврале 2024 года по заявлению "Еврохим Северо-Запад-2" принял обеспечительные меры в рамках этого международного арбитражного разбирательства в виде ареста денежных средств "МТ Руссия" в размере 380 миллионов евро, однако в июле того же года их отменил по заявлению самой российской компании, поданному во исполнение определения международного арбитража.
Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. С марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима". Tecnimont S.p.A. – дочерняя компания Maire Group, мировой лидер в инжиниринге для перерабатывающей промышленности.
