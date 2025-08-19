Глава Еврокомиссии рассказала о разработке гарантий безопасности для Киева
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ЕС и США будут разрабатывать "надежные" гарантии безопасности для Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне визита в Белый дом.
"Это важный момент, так как мы продолжаем работать над надежными гарантиями безопасности для Украины и над достижением прочного и долговечного мира", - прокомментировала фон дер Ляйен в соцсети X совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.