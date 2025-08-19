Рейтинг@Mail.ru
Глава Еврокомиссии рассказала о разработке гарантий безопасности для Киева - РИА Новости, 19.08.2025
02:09 19.08.2025 (обновлено: 02:10 19.08.2025)
Глава Еврокомиссии рассказала о разработке гарантий безопасности для Киева
Глава Еврокомиссии рассказала о разработке гарантий безопасности для Киева - РИА Новости, 19.08.2025
Глава Еврокомиссии рассказала о разработке гарантий безопасности для Киева
ЕС и США будут разрабатывать "надежные" гарантии безопасности для Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне визита в Белый дом. РИА Новости, 19.08.2025
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ЕС и США будут разрабатывать "надежные" гарантии безопасности для Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне визита в Белый дом. "Это важный момент, так как мы продолжаем работать над надежными гарантиями безопасности для Украины и над достижением прочного и долговечного мира", - прокомментировала фон дер Ляйен в соцсети X совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, смоленская аэс
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Смоленская АЭС
Глава Еврокомиссии рассказала о разработке гарантий безопасности для Киева

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС и США разработают гарантии безопасности для Украины

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ЕС и США будут разрабатывать "надежные" гарантии безопасности для Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне визита в Белый дом.
"Это важный момент, так как мы продолжаем работать над надежными гарантиями безопасности для Украины и над достижением прочного и долговечного мира", - прокомментировала фон дер Ляйен в соцсети X совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияСмоленская АЭС
 
 
