Эрдоган обсудил с генсеком НАТО мирный процесс по Украине - 19.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 19.08.2025
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО мирный процесс по Украине
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО мирный процесс по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО мирный процесс по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил последние события вокруг мирного процесса по... РИА Новости, 19.08.2025
АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил последние события вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, вопросы гарантий безопасности. Генеральный секретарь НАТО позвонил президенту Турции. В ходе разговора обсуждались последние события, касающиеся мирного процесса между Украиной и Россией. "Наш президент и генеральный секретарь НАТО подчеркнули важную роль Турции в мирном процессе на Украине и в обеспечении безопасности Черного моря. Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте согласились с вкладом Турции, одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и тесную координацию", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Также речь шла о гарантиях безопасности. "Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте также обменялись мнениями о надежных и устойчивых гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.
в мире, турция, украина, россия, реджеп тайип эрдоган, марк рютте, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Марк Рютте, НАТО
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО мирный процесс по Украине

Эрдоган обсудил с генсеком НАТО гарантии для Украины и мирное урегулирование

Президент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил последние события вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, вопросы гарантий безопасности.
Генеральный секретарь НАТО позвонил президенту Турции. В ходе разговора обсуждались последние события, касающиеся мирного процесса между Украиной и Россией.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Турция приняла участие в онлайн-встрече "коалиции желающих" по Украине
Вчера, 14:48
"Наш президент и генеральный секретарь НАТО подчеркнули важную роль Турции в мирном процессе на Украине и в обеспечении безопасности Черного моря. Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте согласились с вкладом Турции, одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и тесную координацию", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Также речь шла о гарантиях безопасности.
"Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте также обменялись мнениями о надежных и устойчивых гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Аналитик оценил итоги встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
Вчера, 06:32
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Марк Рютте, НАТО
 
 
