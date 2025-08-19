https://ria.ru/20250819/erdogan-2036393645.html
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО мирный процесс по Украине
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО мирный процесс по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО мирный процесс по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил последние события вокруг мирного процесса по... РИА Новости, 19.08.2025
АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил последние события вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, вопросы гарантий безопасности. Генеральный секретарь НАТО позвонил президенту Турции. В ходе разговора обсуждались последние события, касающиеся мирного процесса между Украиной и Россией. "Наш президент и генеральный секретарь НАТО подчеркнули важную роль Турции в мирном процессе на Украине и в обеспечении безопасности Черного моря. Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте согласились с вкладом Турции, одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и тесную координацию", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Также речь шла о гарантиях безопасности. "Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте также обменялись мнениями о надежных и устойчивых гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.
