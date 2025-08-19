https://ria.ru/20250819/diplom-2036230459.html
Посол прокомментировал взаимное признание дипломов России и Индонезии
Посол прокомментировал взаимное признание дипломов России и Индонезии - РИА Новости, 19.08.2025
Посол прокомментировал взаимное признание дипломов России и Индонезии
Индонезия и Россия стоят на пороге взаимного признания дипломов, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. 19.08.2025
2025-08-19T09:48:00+03:00
2025-08-19T09:48:00+03:00
2025-08-19T09:48:00+03:00
ДЖАКАРТА, 19 авг - РИА Новости. Индонезия и Россия стоят на пороге взаимного признания дипломов, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. По словам дипломата, сейчас между Россией и Индонезией наращиваются межвузовские обмены, развиваются совместные образовательные инициативы. Так, важным событием в этой связи стало участие четырех отечественных университетов в международной образовательной выставке, прошедшей в Джакарте в январе этого года. "Отмечаем стабильный интерес к Индонезии вузов из Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Москвы, Калуги и других крупных университетских центров… Более того, мы уже стоим на пороге взаимного признания дипломов - это станет новым этапом в развитии наших образовательных связей", - добавил глава российской дипмиссии.
Посол прокомментировал взаимное признание дипломов России и Индонезии
Посол Толченов: Россия и Индонезия стоят на пороге взаимного признания дипломов