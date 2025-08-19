Рейтинг@Mail.ru
Посол прокомментировал взаимное признание дипломов России и Индонезии - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/diplom-2036230459.html
Посол прокомментировал взаимное признание дипломов России и Индонезии
Посол прокомментировал взаимное признание дипломов России и Индонезии - РИА Новости, 19.08.2025
Посол прокомментировал взаимное признание дипломов России и Индонезии
Индонезия и Россия стоят на пороге взаимного признания дипломов, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T09:48:00+03:00
2025-08-19T09:48:00+03:00
в мире
индонезия
россия
джакарта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020624619_0:342:3031:2047_1920x0_80_0_0_17f0902be3569c2e1b0c04d7827f3e69.jpg
ДЖАКАРТА, 19 авг - РИА Новости. Индонезия и Россия стоят на пороге взаимного признания дипломов, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. По словам дипломата, сейчас между Россией и Индонезией наращиваются межвузовские обмены, развиваются совместные образовательные инициативы. Так, важным событием в этой связи стало участие четырех отечественных университетов в международной образовательной выставке, прошедшей в Джакарте в январе этого года. "Отмечаем стабильный интерес к Индонезии вузов из Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Москвы, Калуги и других крупных университетских центров… Более того, мы уже стоим на пороге взаимного признания дипломов - это станет новым этапом в развитии наших образовательных связей", - добавил глава российской дипмиссии.
https://ria.ru/20250819/posol-2036216389.html
индонезия
россия
джакарта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020624619_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_cdefff337594f0ad95cc4dbe4f7aa171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, россия, джакарта
В мире, Индонезия, Россия, Джакарта
Посол прокомментировал взаимное признание дипломов России и Индонезии

Посол Толченов: Россия и Индонезия стоят на пороге взаимного признания дипломов

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкДиплом о высшем образовании
Диплом о высшем образовании - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Диплом о высшем образовании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 19 авг - РИА Новости. Индонезия и Россия стоят на пороге взаимного признания дипломов, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, сейчас между Россией и Индонезией наращиваются межвузовские обмены, развиваются совместные образовательные инициативы. Так, важным событием в этой связи стало участие четырех отечественных университетов в международной образовательной выставке, прошедшей в Джакарте в январе этого года.
"Отмечаем стабильный интерес к Индонезии вузов из Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Москвы, Калуги и других крупных университетских центров… Более того, мы уже стоим на пороге взаимного признания дипломов - это станет новым этапом в развитии наших образовательных связей", - добавил глава российской дипмиссии.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Посол рассказал об образовательном сотрудничестве России с Индонезией
08:07
 
В миреИндонезияРоссияДжакарта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала