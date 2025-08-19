https://ria.ru/20250819/buri-2036244473.html

Ученые предупредили о магнитных бурях

Ученые предупредили о магнитных бурях - РИА Новости, 19.08.2025

Ученые предупредили о магнитных бурях

Магнитные бури, которые ожидаются на Земле в течение суток, должны быть умеренными, также сохраняется прогноз на их продолжительность в течение одного-двух... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T10:46:00+03:00

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Магнитные бури, которые ожидаются на Земле в течение суток, должны быть умеренными, также сохраняется прогноз на их продолжительность в течение одного-двух дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ученые ранее сообщали, что ожидается низкая вспышечная активность Солнца c признаками роста. "Прогноз на умеренную мощность ожидающихся бурь сохраняется, равно как сохраняется в силе ранее заявленная продолжительность в 1-2 суток", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Ученые отметили, что наблюдается постепенный рост скорости солнечного ветра, а также иных параметров межпланетной среды в связи с действием на планету корональной дыры.​

земля

2025

земля, российская академия наук, вспышки на солнце