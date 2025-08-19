Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о магнитных бурях - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/buri-2036244473.html
Ученые предупредили о магнитных бурях
Ученые предупредили о магнитных бурях - РИА Новости, 19.08.2025
Ученые предупредили о магнитных бурях
Магнитные бури, которые ожидаются на Земле в течение суток, должны быть умеренными, также сохраняется прогноз на их продолжительность в течение одного-двух... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T10:46:00+03:00
2025-08-19T10:46:00+03:00
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149189/78/1491897861_0:130:1500:974_1920x0_80_0_0_632c35cafb6f4ec1b43c4fee9f6bc318.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Магнитные бури, которые ожидаются на Земле в течение суток, должны быть умеренными, также сохраняется прогноз на их продолжительность в течение одного-двух дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ученые ранее сообщали, что ожидается низкая вспышечная активность Солнца c признаками роста. "Прогноз на умеренную мощность ожидающихся бурь сохраняется, равно как сохраняется в силе ранее заявленная продолжительность в 1-2 суток", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Ученые отметили, что наблюдается постепенный рост скорости солнечного ветра, а также иных параметров межпланетной среды в связи с действием на планету корональной дыры.​
https://ria.ru/20250819/protuberanets-2036225216.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149189/78/1491897861_15:0:1486:1103_1920x0_80_0_0_b35089893f835a8da6fb8ff2c9eb3b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Ученые предупредили о магнитных бурях

ИКИ РАН: магнитные бури в ближайшие сутки будут умеренными

© Flickr / ESAВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Flickr / ESA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Магнитные бури, которые ожидаются на Земле в течение суток, должны быть умеренными, также сохраняется прогноз на их продолжительность в течение одного-двух дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые ранее сообщали, что ожидается низкая вспышечная активность Солнца c признаками роста.
"Прогноз на умеренную мощность ожидающихся бурь сохраняется, равно как сохраняется в силе ранее заявленная продолжительность в 1-2 суток", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
Ученые отметили, что наблюдается постепенный рост скорости солнечного ветра, а также иных параметров межпланетной среды в связи с действием на планету корональной дыры.​
Вспышечная активность на Солнце. 19 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
От поверхности Солнца оторвался протуберанец
Вчера, 09:26
 
ЗемляРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала