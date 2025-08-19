Бобра, которого вызволили из бассейна в Петербурге, выпустили на волю
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Бобра, которого в июле вызволили из открытого бассейна дома отдыха в Курортном районе Санкт-Петербурга, выпустили на волю, сообщила служба спасения животных "Кошкиспас".
"Приехал он в плохом состоянии, ослабленным и истощенным. И, как любой разумный самец, начал заедать свое горе. За все время нахождения в центре этот Робин-Бобин сожрал <...> растущую около здания <...> иву. Он съел все дерево высотой десять метров с веточками и листочками. Четыре мешка морковки, шесть палет, которыми старались перекрыть дверь. А потом бобр стал тренироваться. Зверь ломал тазы, которые выдерживают и лошадей, занимался прыжками на дверь и прочей тяжелой атлетикой", — рассказали специалисты.
В итоге было принято решение выпустить бобра на волю. Чтобы поместить его в клетку, привлекли спасателей. По их оценке, за время реабилитации бобр превратился в "30 килограммов мускулатуры и дикой ярости".
Животное удалось загнать в стальную клетку далеко не с первой попытки.
"Всю дорогу в Сестрорецк мы <...> слушали, что происходит у нас за спиной, пытаясь определить, бобр еще грызет клетку или уже занялся машиной. <…> Бобра мы выпустили метров за сто (от места. — Прим. ред.), где когда-то поймали", — заключили в службе "Кошкиспас".
Животное обнаружили в бассейне в начале июля, с тех пор оно находилось на реабилитации.