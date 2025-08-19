Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил итоги встречи Трампа и Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/analitik-2036209545.html
Аналитик оценил итоги встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
Аналитик оценил итоги встречи Трампа и Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 19.08.2025
Аналитик оценил итоги встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
Процесс по украинскому урегулированию, прошедший в Белом доме показал, что НАТО, ЕС и Украине приходится учитывать условия и интересы России, заявил РИА Новости РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T06:32:00+03:00
2025-08-19T06:32:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_86515744da1e3a0dfb256b23816d350e.jpg
АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Процесс по украинскому урегулированию, прошедший в Белом доме показал, что НАТО, ЕС и Украине приходится учитывать условия и интересы России, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "Встреча по будущему Украины в Белом доме, похоже, прошла позитивно. Главная причина этого - саммит Путина и Трампа на Аляске, который продемонстрировал готовность и стремление к миру. Конечно, самое главное, что показывают нам встреча в Белом доме и встреча на Аляске, - это то, что Украина не имеет права голоса", - заявил Юджель. По его словам, США, НАТО, Евросоюзу и Украине "пришлось учитывать условия президента РФ Владимира Путина и интересы России". "Более того, если трехсторонняя встреча состоится, это может стать доказательством того, что Зеленский пойдет на уступки Путину по ключевым вопросам. В частности, территориальные уступки Украины, прекращение мечтаний о членстве в НАТО и гарантии безопасности без США. Однако я считаю, что для трехсторонней встречи еще слишком рано. Я думаю, что может состояться вторая встреча Путина и Трампа. Скорее всего, она пройдет в Москве или Санкт-Петербурге. Если будет трехсторонняя встреча, то она снова может пройти в США, но Турция также может принять эту трехстороннюю встречу", - заявил аналитик. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036201499.html
https://ria.ru/20250819/stubby-2036196874.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ceb0a651687c7a2dbbaddb6611ad48cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Аналитик оценил итоги встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

Аналитик Юджель: США, ЕС и Украине приходится учитывать интересы России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Процесс по украинскому урегулированию, прошедший в Белом доме показал, что НАТО, ЕС и Украине приходится учитывать условия и интересы России, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Рубио рассказал, когда США хотят добиться сделки по Украине
03:40
"Встреча по будущему Украины в Белом доме, похоже, прошла позитивно. Главная причина этого - саммит Путина и Трампа на Аляске, который продемонстрировал готовность и стремление к миру. Конечно, самое главное, что показывают нам встреча в Белом доме и встреча на Аляске, - это то, что Украина не имеет права голоса", - заявил Юджель.
По его словам, США, НАТО, Евросоюзу и Украине "пришлось учитывать условия президента РФ Владимира Путина и интересы России".
"Более того, если трехсторонняя встреча состоится, это может стать доказательством того, что Зеленский пойдет на уступки Путину по ключевым вопросам. В частности, территориальные уступки Украины, прекращение мечтаний о членстве в НАТО и гарантии безопасности без США. Однако я считаю, что для трехсторонней встречи еще слишком рано. Я думаю, что может состояться вторая встреча Путина и Трампа. Скорее всего, она пройдет в Москве или Санкт-Петербурге. Если будет трехсторонняя встреча, то она снова может пройти в США, но Турция также может принять эту трехстороннюю встречу", - заявил аналитик.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Стубб оценил европейское видение гарантий безопасности для Украины
02:48
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала