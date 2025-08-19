Аналитик оценил итоги встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
Аналитик Юджель: США, ЕС и Украине приходится учитывать интересы России
АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Процесс по украинскому урегулированию, прошедший в Белом доме показал, что НАТО, ЕС и Украине приходится учитывать условия и интересы России, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
"Встреча по будущему Украины в Белом доме, похоже, прошла позитивно. Главная причина этого - саммит Путина и Трампа на Аляске, который продемонстрировал готовность и стремление к миру. Конечно, самое главное, что показывают нам встреча в Белом доме и встреча на Аляске, - это то, что Украина не имеет права голоса", - заявил Юджель.
По его словам, США, НАТО, Евросоюзу и Украине "пришлось учитывать условия президента РФ Владимира Путина и интересы России".
"Более того, если трехсторонняя встреча состоится, это может стать доказательством того, что Зеленский пойдет на уступки Путину по ключевым вопросам. В частности, территориальные уступки Украины, прекращение мечтаний о членстве в НАТО и гарантии безопасности без США. Однако я считаю, что для трехсторонней встречи еще слишком рано. Я думаю, что может состояться вторая встреча Путина и Трампа. Скорее всего, она пройдет в Москве или Санкт-Петербурге. Если будет трехсторонняя встреча, то она снова может пройти в США, но Турция также может принять эту трехстороннюю встречу", - заявил аналитик.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.