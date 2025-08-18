Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что ждет Зеленского на переговорах с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025
18:57 18.08.2025
СМИ раскрыли, что ждет Зеленского на переговорах с Трампом
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Положение дел для Владимира Зеленского на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом в США может быстро ухудшиться, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Сначала он (Зеленский — Прим. ред.) встретится с Трампом один на один, и только после этого к нему будут допущены европейцы. Очень напоминает сценарий кадрового собеседования. &lt;...&gt; Ситуация может легко обостриться для Зеленского", — говорится в материале. По словам автора, Трамп задал "агрессивный" тон переговорам, опубликовав пост на своей платформе Truth Social, где сформулировал жесткие требования к Зеленскому, призвав его отказаться от претензий на Крым и гарантировать невступление Украины в НАТО.Глава Белого дома в понедельник примет Зеленского впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США обсудят с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику в 20:15 по московскому времени начнется двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, а многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00.
© Фото : @ZelenskyyUaВладимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : @ZelenskyyUa
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Положение дел для Владимира Зеленского на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом в США может быстро ухудшиться, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Сначала он (Зеленский — Прим. ред.) встретится с Трампом один на один, и только после этого к нему будут допущены европейцы. Очень напоминает сценарий кадрового собеседования. <...> Ситуация может легко обостриться для Зеленского", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Германии назвали цель Европы в переговорах Трампа и Зеленского
Вчера, 14:35
По словам автора, Трамп задал "агрессивный" тон переговорам, опубликовав пост на своей платформе Truth Social, где сформулировал жесткие требования к Зеленскому, призвав его отказаться от претензий на Крым и гарантировать невступление Украины в НАТО.
Глава Белого дома в понедельник примет Зеленского впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США обсудят с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику в 20:15 по московскому времени начнется двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, а многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00.
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Зеленский пришел на встречу с Келлогом без костюма
Вчера, 18:11
 
