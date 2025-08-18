Рейтинг@Mail.ru
Рубио раскрыл, зачем лидеры Европы едут с Зеленским в США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 18.08.2025 (обновлено: 16:57 18.08.2025)
Рубио раскрыл, зачем лидеры Европы едут с Зеленским в США
Рубио раскрыл, зачем лидеры Европы едут с Зеленским в США - РИА Новости, 18.08.2025
Рубио раскрыл, зачем лидеры Европы едут с Зеленским в США
США не считают, что европейские лидеры едут с Владимиром Зеленским на встречу с президентом Дональдом Трампом, чтобы защитить главу киевского режима от... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. США не считают, что европейские лидеры едут с Владимиром Зеленским на встречу с президентом Дональдом Трампом, чтобы защитить главу киевского режима от унижения, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в материале для CBS News."Это не так. Они приедут сюда завтра не для того, чтобы не допустить унижения Зеленского", — отметил он.Как подчеркнул Рубио, США продолжают поддерживать конструктивные отношения с Европой, поэтому пригласили представителей ЕС на встречу Трампа и Зеленского."Они приедут завтра, поскольку мы работаем с Европой, мы говорили с ними на прошлой неделе, еще ранее состоялись встречи в Великобритании. &lt;...&gt; Это так глупо говорить, что они приедут сюда завтра не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку. &lt;...&gt; Они приедут, потому что они решили приехать. Мы пригласили их", — заявил он.В воскресенье глава киевского режима направился с визитом в Вашингтон для обсуждения итогов переговоров Трампа и Путина. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Рубио раскрыл, зачем лидеры Европы едут с Зеленским в США

Рубио раскрыл, что лидеры Европы не будут защищать в США Зеленского от унижения

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. США не считают, что европейские лидеры едут с Владимиром Зеленским на встречу с президентом Дональдом Трампом, чтобы защитить главу киевского режима от унижения, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в материале для CBS News.
"Это не так. Они приедут сюда завтра не для того, чтобы не допустить унижения Зеленского", — отметил он.
Как подчеркнул Рубио, США продолжают поддерживать конструктивные отношения с Европой, поэтому пригласили представителей ЕС на встречу Трампа и Зеленского.
Владимир Зеленский
Экс-премьер Украины раскрыл, что Зеленский решил сегодня устроить в США
00:36
00:39
"Они приедут завтра, поскольку мы работаем с Европой, мы говорили с ними на прошлой неделе, еще ранее состоялись встречи в Великобритании. <...> Это так глупо говорить, что они приедут сюда завтра не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку. <...> Они приедут, потому что они решили приехать. Мы пригласили их", — заявил он.
В воскресенье глава киевского режима направился с визитом в Вашингтон для обсуждения итогов переговоров Трампа и Путина. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Владимир Зеленский
На Украине пришли в ужас, узнав, с кем Зеленский едет в США
04:08
04:08
 
