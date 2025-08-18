Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Украины раскрыл, что Зеленский решил сегодня устроить в США - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:39 18.08.2025 (обновлено: 10:43 18.08.2025)
Экс-премьер Украины раскрыл, что Зеленский решил сегодня устроить в США
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
николай азаров (политик)
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Зеленский не примет условия мира Трампа и будет всяческие саботировать любые договоренности, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Главарь киевского режима Зеленский не будет соблюдать долгосрочные мирные договоренности, которые обсуждались президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. &lt;…&gt; То, что Зеленский будет пытаться сорвать прогресс, это понятно", — написал он.При этом, как считает бывший премьер-министр Украины, установление прочного мира напрямую зависит от того, насколько жестко Трамп будет разговаривать с Зеленским и европейцами сегодня на встрече.В воскресенье Зеленский направился с визитом в Вашингтон для обсуждения итогов переговоров Трампа и Путина. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, николай азаров (политик), еврокомиссия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Николай Азаров (политик), Еврокомиссия, НАТО
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Зеленский не примет условия мира Трампа и будет всяческие саботировать любые договоренности, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Главарь киевского режима Зеленский не будет соблюдать долгосрочные мирные договоренности, которые обсуждались президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. <…> То, что Зеленский будет пытаться сорвать прогресс, это понятно", — написал он.
При этом, как считает бывший премьер-министр Украины, установление прочного мира напрямую зависит от того, насколько жестко Трамп будет разговаривать с Зеленским и европейцами сегодня на встрече.
В воскресенье Зеленский направился с визитом в Вашингтон для обсуждения итогов переговоров Трампа и Путина. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинНиколай Азаров (политик)ЕврокомиссияНАТО
 
 
