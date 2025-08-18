https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2035959752.html
Экс-премьер Украины раскрыл, что Зеленский решил сегодня устроить в США
Экс-премьер Украины раскрыл, что Зеленский решил сегодня устроить в США - РИА Новости, 18.08.2025
Экс-премьер Украины раскрыл, что Зеленский решил сегодня устроить в США
Зеленский не примет условия мира Трампа и будет всяческие саботировать любые договоренности, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T00:39:00+03:00
2025-08-18T00:39:00+03:00
2025-08-18T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
николай азаров (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035934909_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4ddbbe635b8373a9fda7074b94748229.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Зеленский не примет условия мира Трампа и будет всяческие саботировать любые договоренности, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Главарь киевского режима Зеленский не будет соблюдать долгосрочные мирные договоренности, которые обсуждались президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. <…> То, что Зеленский будет пытаться сорвать прогресс, это понятно", — написал он.При этом, как считает бывший премьер-министр Украины, установление прочного мира напрямую зависит от того, насколько жестко Трамп будет разговаривать с Зеленским и европейцами сегодня на встрече.В воскресенье Зеленский направился с визитом в Вашингтон для обсуждения итогов переговоров Трампа и Путина. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html
https://ria.ru/20250816/orban-2035633509.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035934909_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_43ea68676ef698a8ba2d908c1e68995f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, николай азаров (политик), еврокомиссия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Николай Азаров (политик), Еврокомиссия, НАТО
Экс-премьер Украины раскрыл, что Зеленский решил сегодня устроить в США
Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский не примет условия мира Трампа