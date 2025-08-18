Рейтинг@Mail.ru
17:59 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/zelenskij-2036114381.html
Зеленский встретился с лидерами ЕС перед переговорами с Трампом
в мире
вашингтон (штат)
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский проводит в понедельник встречи с лидерами стран Евросоюза перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Укринформ. "Зеленский встречается в Вашингтоне с лидерами европейских стран и организаций перед визитом в Белый дом, где ожидаются его переговоры с президентом США Дональдом Трампом о прекращении войны. Встречи с европейцами проходят в посольстве Украины в Вашингтоне. Переговоры в украинском посольстве будут проходить с разными лидерами в разное время", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформа. По информации агентства, ожидается, что с Зеленским, в частности встретятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
в мире, вашингтон (штат), украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато, евросоюз
В мире, Вашингтон (штат), Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз
© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским
Вчера, 16:26
