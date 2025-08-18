https://ria.ru/20250818/zelenskij-2036114381.html

Зеленский встретился с лидерами ЕС перед переговорами с Трампом

Зеленский встретился с лидерами ЕС перед переговорами с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025

Зеленский встретился с лидерами ЕС перед переговорами с Трампом

Владимир Зеленский проводит в понедельник встречи с лидерами стран Евросоюза перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Укринформ. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский проводит в понедельник встречи с лидерами стран Евросоюза перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Укринформ. "Зеленский встречается в Вашингтоне с лидерами европейских стран и организаций перед визитом в Белый дом, где ожидаются его переговоры с президентом США Дональдом Трампом о прекращении войны. Встречи с европейцами проходят в посольстве Украины в Вашингтоне. Переговоры в украинском посольстве будут проходить с разными лидерами в разное время", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформа. По информации агентства, ожидается, что с Зеленским, в частности встретятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

