Лидеры ЕС будут присматривать за Зеленским на встрече с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2025
09:17 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/zelenskij-2035988099.html
Лидеры ЕС будут присматривать за Зеленским на встрече с Трампом, пишут СМИ
Европейские лидеры, которые в понедельник прибудут на встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования на Украине, будут присматривать... РИА Новости, 18.08.2025
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
владимир фесенко
еврокомиссия
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Европейские лидеры, которые в понедельник прибудут на встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования на Украине, будут присматривать за Владимиром Зеленским и при необходимости снижать напряженность во время переговоров, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко. По мнению Фесенко, присутствие европейских лидеров на встрече может "выровнять баланс на переговорах". "(Европейские лидеры - ред.) могут присматривать за Зеленским и при необходимости снижать напряженность", - заявил он. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно. Как пишет Washington Post, на этот раз позиция Вэнса может быть более тактичной. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
сша
украина
вашингтон (штат)
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, владимир фесенко, еврокомиссия, нато, bild, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Фесенко, Еврокомиссия, НАТО, Bild, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Европейские лидеры, которые в понедельник прибудут на встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования на Украине, будут присматривать за Владимиром Зеленским и при необходимости снижать напряженность во время переговоров, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко.
По мнению Фесенко, присутствие европейских лидеров на встрече может "выровнять баланс на переговорах".
"(Европейские лидеры - ред.) могут присматривать за Зеленским и при необходимости снижать напряженность", - заявил он.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно.
Как пишет Washington Post, на этот раз позиция Вэнса может быть более тактичной.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ФесенкоЕврокомиссияНАТОBildВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
