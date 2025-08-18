Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 18.08.2025 (обновлено: 12:32 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/zelenskij-2035976299.html
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма - РИА Новости, 18.08.2025
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T06:56:00+03:00
2025-08-18T12:32:00+03:00
в мире
сша
республика крым
украина
владимир зеленский
дональд трамп
марко рубио
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. "Крым не следовало оставлять тогда", — написал Зеленский на своей странице в соцсети Х. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным. Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику в 20:15 мск начнется двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00 мск.
https://ria.ru/20250818/tramp-2035972708.html
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035957015.html
сша
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, республика крым, украина, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, нато, еврокомиссия, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Республика Крым, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма

Зеленский заявил, что не стоило оставлять вопрос Крыма

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году.
Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме
05:42
"Крым не следовало оставлять тогда", — написал Зеленский на своей странице в соцсети Х.
Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику в 20:15 мск начнется двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00 мск.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
На Украине опасаются повтора перепалки Зеленского и Трампа
Вчера, 23:54
 
В миреСШАРеспублика КрымУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарко РубиоНАТОЕврокомиссияЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала