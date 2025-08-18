https://ria.ru/20250818/zarplaty-2035958084.html

Названы регионы с самой высокой зарплатой в России

Названы регионы с самой высокой зарплатой в России - РИА Новости, 18.08.2025

Названы регионы с самой высокой зарплатой в России

В пяти северных регионах России более половины работников получают зарплату выше среднероссийской, лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T00:16:00+03:00

2025-08-18T00:16:00+03:00

2025-08-18T00:16:00+03:00

россия

москва

санкт-петербург

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В пяти северных регионах России более половины работников получают зарплату выше среднероссийской, лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, свидетельствует исследование РИА Новости. Ситуация на рынке труда Ситуация на рынке труда в 2024-2025 годах складывается для соискателей в целом благоприятно. Кадровый дефицит сохраняется, что поддерживает высокую конкуренцию между работодателями, стимулируя рост зарплат. В 2024 году средняя зарплата в России составила 88 тысяч рублей, что на 18,3% больше, чем в 2023 году. В апреле 2025 года средняя зарплата составила уже 97,4 тысячи рублей, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 15,3% в номинальном выражении. При этом уровень безработицы в июне 2025 года находился на исторически низком уровне в 2,2%. Методология Показатель средней зарплаты, широко используемый в статистике и экономических новостях, нередко подвергается критике. Его значение существенно зависит как от доли высокооплачиваемых работников, так и от доли работников с очень низкими доходами. Изменения в соотношении этих групп могут значительно искажать оценку благосостояния как в масштабах страны, так и в разрезе регионов. Для более точной оценки распределения зарплат по регионам эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провели исследование и составили уже четвертый ежегодный рейтинг субъектов РФ по уровню высоких зарплат. Основным показателем для ранжирования регионов в рейтинге стала доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня, скорректированного на региональные цены. Расчеты базировались на данных о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса). Для учета покупательной способности средняя зарплата по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен. В качестве временного интервала анализа использовался период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Лидируют добывающие регионы Согласно оценкам РИА Рейтинг, в целом по России доля работников, получающих более одной средней по стране зарплаты, составляет 32,4%. При этом в 19 регионах этот показатель выше. Вместе с тем в 15 регионах доля работников, получающих более одной средней по стране зарплаты, составляет менее 15%. Лидером рейтинга по доле работников с высокими зарплатами, то есть превышающими среднероссийский уровень, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе без малого две трети работников получают зарплату выше среднероссийской, что обеспечило региону первое место со заметным отрывом. По мнению экспертов РИА Рейтинг, столь сильный результат ЯНАО объясняется высокими зарплатами в ключевой для региона отрасли – добыче нефти и газа, при этом относительно умеренных ценах по сравнению с другими северными и удаленными регионами. Второе место в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где доля работников с зарплатой выше средней по стране составляет 55,1%. На третьем месте находится Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с показателем 52,7%. Четвертую и пятую позиции занимают Магаданская область (52,5%) и Ненецкий автономный округ (52,3%) соответственно. Таким образом, регионы, занявшие места со второго по пятое, продемонстрировали очень близкие результаты (разброс всего 2,8 процентных пункта). Эта схожесть, по всей видимости, объясняется общей структурой их экономик, ключевую роль в которых играет добывающая отрасль (нефть, газ, золото, другие полезные ископаемые). В первую десятку рейтинга по доле высокооплачиваемых работников также вошли: Сахалинская область (49,3%), Москва (46,3%), Санкт-Петербург (44,9%), Республика Саха (Якутия) (43,5%) и Мурманская область (39,4%). Результаты исследования показывают, что в ТОП-10 преимущественно представлены северные, дальневосточные и сибирские регионы, а также две столицы – Москва и Санкт-Петербург. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями обусловлено северными надбавками, развитой и высокодоходной добывающей промышленностью. В свою очередь, Москва и Санкт-Петербург выступают в роли ключевых финансовых и интеллектуальных центров страны, где сосредоточены штаб-квартиры подавляющего большинства крупнейших российских компаний. Разрыв между лидерами и аутсайдерами Разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга существенен: средняя доля высокооплачиваемых работников в ТОП-10 регионов более чем в 5 раз превышает аналогичный показатель для регионов из нижней части рейтинга. Примечательно, что даже самый низкий показатель в ТОП-10 (Мурманская область - 39,4%) в несколько раз выше, чем наивысший показатель среди замыкающих рейтинг десяти регионов (12,6%). Еще в 29 регионах доля таких работников находится в диапазоне всего 20%-30%. Стоит отметить, что в ряде регионов, преимущественно занимающих нижние позиции рейтинга, доля "зарплат в конвертах" может быть весьма значительна. Таким образом, в данном случае может быть некоторое искажение статистики. Уровень в две средние зарплаты Средняя зарплата в большинстве случаев может считаться высокой, но даже она не всегда и не везде обеспечивает комфортный уровень жизни. Эксперты РИА Рейтинг полагают, что уровень в две средние зарплаты гораздо ближе к представлениям работников о реально высоком заработке. Согласно исследованию, в масштабах России около 8% работников получают больше, чем две среднероссийские зарплаты. При этом региональное неравенство по этому показателю еще более выражено, чем по доле работников с зарплатой выше одной средней. Если разрыв между лидером и аутсайдером рейтинга по порогу одной средней зарплаты составлял немногим более 11 раз, то по порогу двух средних зарплат этот разрыв увеличивается до более чем 22 раз. Лидером по доле высокооплачиваемых работников стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 22,6%. Таким образом, каждый пятый работник здесь, как минимум, получает эквивалент двух среднероссийских зарплат. Второе место по доле высокооплачиваемых работников занимает Москва с результатом 18,6%, а на третьем месте - Чукотский автономный округ, где доля таких высокооплачиваемых работников составила 18,2%. Также хороший результат продемонстрировали Магаданская область (15,6%), Ненецкий автономный округ (15%) и Сахалинская область (14,8%). Санкт-Петербург, с долей высокооплачиваемых работников в 11,2%, занимает 9-ю позицию рейтинга по этому показателю. В целом 9 регионов могут похвастаться ощутимой долей высокооплачиваемых работников выше 10%.

https://ria.ru/20250818/reyting-2035301964.html

https://rsport.ria.ru/20250814/potolok-alaev-2035237692.html

https://ria.ru/20250806/zarplata-2033591832.html

https://ria.ru/20250811/putin-2034582633.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, общество