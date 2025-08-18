Рейтинг@Mail.ru
Келлог рассказал о разговоре с Рютте и Уитакером - РИА Новости, 18.08.2025
17:55 18.08.2025
Келлог рассказал о разговоре с Рютте и Уитакером
Келлог рассказал о разговоре с Рютте и Уитакером
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что провел "отличную" встречу с ⁦генеральным секретарем⁩ НАТО Марком Рютте и послом США при альянсе ⁦Мэттью Уитакером в преддверии встречи Трампа с Владимиром Зеленским. "Отличный разговор с ⁦генеральным секретарем⁩ НАТО Марком Рютте, послом США при НАТО ⁦Мэттью Уитакером и нашей командой перед сегодняшней встречей... Зеленского с президентом Трампом", - написал Келлог в соцсети X*. В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал с Зеленским в перепалку. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Рютте. Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на неприсоединение Украины к НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что провел "отличную" встречу с ⁦генеральным секретарем⁩ НАТО Марком Рютте и послом США при альянсе ⁦Мэттью Уитакером в преддверии встречи Трампа с Владимиром Зеленским.
"Отличный разговор с ⁦генеральным секретарем⁩ НАТО Марком Рютте, послом США при НАТО ⁦Мэттью Уитакером и нашей командой перед сегодняшней встречей... Зеленского с президентом Трампом", - написал Келлог в соцсети X*.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Washington Post узнала, кто будет присутствовать на встрече с Зеленским
Вчера, 17:51
В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал с Зеленским в перепалку. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Рютте.
Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на неприсоединение Украины к НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским
Вчера, 16:26
 
