Рейтинг@Mail.ru
СМИ оценили решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом доме - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 18.08.2025 (обновлено: 11:21 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/vstrecha-2035987097.html
СМИ оценили решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом доме
СМИ оценили решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом доме - РИА Новости, 18.08.2025
СМИ оценили решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом доме
Решение европейских лидеров присоединиться к Владимиру Зеленскому на его встрече в Белом доме говорит о важности его предстоящего разговора с президентом США... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T09:11:00+03:00
2025-08-18T11:21:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
германия
владимир зеленский
дональд трамп
фридрих мерц
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020841633_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_95fef644ac3beffe3bc0004287f2f97f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Решение европейских лидеров присоединиться к Владимиру Зеленскому на его встрече в Белом доме говорит о важности его предстоящего разговора с президентом США Дональдом Трампом и необходимости радикально менять траекторию мирных переговоров, пишет газета Washington Post. "Решение европейских лидеров присоединиться к Зеленскому на его встрече в Белом доме - выразительный и резонансный жест - подчеркивает важность предстоящего разговора между Трампом и Зеленским и необходимость радикально изменить траекторию мирных переговоров", - пишет издание. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2035978842.html
https://ria.ru/20250818/zelenskij-2035976299.html
сша
вашингтон (штат)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020841633_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_228a93d42dc384291aefcb2f7fea0ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), германия, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, еврокомиссия, нато, bild
В мире, США, Вашингтон (штат), Германия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, НАТО, Bild
СМИ оценили решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом доме

WP назвала участие лидеров ЕС во встрече в Белом доме резонансным жестом

© AP Photo / Susan WalshБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Решение европейских лидеров присоединиться к Владимиру Зеленскому на его встрече в Белом доме говорит о важности его предстоящего разговора с президентом США Дональдом Трампом и необходимости радикально менять траекторию мирных переговоров, пишет газета Washington Post.
"Решение европейских лидеров присоединиться к Зеленскому на его встрече в Белом доме - выразительный и резонансный жест - подчеркивает важность предстоящего разговора между Трампом и Зеленским и необходимость радикально изменить траекторию мирных переговоров", - пишет издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Рубио раскрыл, зачем лидеры Европы едут с Зеленским в США
07:44
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
06:56
 
В миреСШАВашингтон (штат)ГерманияВладимир ЗеленскийДональд ТрампФридрих МерцЕврокомиссияНАТОBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала