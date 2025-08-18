Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал "большой день" перед встречей с Зеленским
05:14 18.08.2025
Трамп анонсировал "большой день" перед встречей с Зеленским
в мире
сша
вашингтон (штат)
германия
дональд трамп
владимир зеленский
фридрих мерц
евросоюз
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал "большой день" в Белом доме в преддверии встречи с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским по украинскому урегулированию. "Завтра (в Вашингтоне на момент публикации поста - поздний вечер воскресенья – ред.) большой день в Белом доме. Никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно. Для меня большая часть принять их… Фейковые СМИ будут говорить, что для президента Трампа большое поражение принять стольких восхитительных европейских лидеров в нашем красивом Белом доме. На самом деле это большая честь для Америки", - написал Трамп в нескольких публикациях на своей странице в соцсети Truth Social. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
в мире, сша, вашингтон (штат), германия, дональд трамп, владимир зеленский, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Германия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал "большой день" в Белом доме в преддверии встречи с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским по украинскому урегулированию.
"Завтра (в Вашингтоне на момент публикации поста - поздний вечер воскресенья – ред.) большой день в Белом доме. Никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно. Для меня большая часть принять их… Фейковые СМИ будут говорить, что для президента Трампа большое поражение принять стольких восхитительных европейских лидеров в нашем красивом Белом доме. На самом деле это большая честь для Америки", - написал Трамп в нескольких публикациях на своей странице в соцсети Truth Social.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на Украине
