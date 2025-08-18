https://ria.ru/20250818/vstrecha-2035966542.html

СМИ: Британия не ждет от встречи Трампа и Зеленского сделки по Украине

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Великобритания полагает, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 18 августа не завершится согласованием сделки по урегулированию украинского конфликта, сообщает газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве. "Не ожидается, что сделка будет достигнута в понедельник", - пишет издание. По его данным, встреча рассматривается в Британии лишь как очередная в серии переговоров в рамках процесса урегулирования. Газета пишет, что представители Киева и ЕС собираются сообщить Трампу, что они не согласятся с ограничениями на украинские вооруженные силы, а также европейскую военную помощь, в том числе по дальнобойным ракетам и ПВО. В то же время издание пишет, что Евросоюз обнадежили слова Трампа о том, что Киеву планируется предоставить гарантии безопасности. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.

