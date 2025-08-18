https://ria.ru/20250818/vostok-2036027253.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Киев за сутки потерял до 235 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.08.2025

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 235 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Вороное, Запорожское, Новопетровское Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 235 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - отмечает Минобороны РФ.

