Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
2025-08-18T12:17:00+03:00
2025-08-18T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 235 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Вороное, Запорожское, Новопетровское Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 235 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - отмечает Минобороны РФ.
