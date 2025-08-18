https://ria.ru/20250818/ukraina-2036182940.html

Посол МИД России оценил заявления Трампа и лидеров ЕС по Украине

Посол МИД России оценил заявления Трампа и лидеров ЕС по Украине - РИА Новости, 18.08.2025

Посол МИД России оценил заявления Трампа и лидеров ЕС по Украине

Заявления президента США Дональда Трампа и лидеров европейских государств на их встрече по Украине в Белом доме показали резкое расхождение между позициями... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T23:51:00+03:00

2025-08-18T23:51:00+03:00

2025-08-18T23:51:00+03:00

в мире

украина

россия

венгрия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_7a33701f1c9796e2b978ffc59bf6b604.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа и лидеров европейских государств на их встрече по Украине в Белом доме показали резкое расхождение между позициями представителей Европы и взглядами американского лидера по вопросу перемирия для урегулирования конфликта на Украине, считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского, рядов лидеров государств-участников ЕС, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсекретаря НАТО Марко Рютте. "Трамп и на встрече открытой с Зеленским, и явно во время закрытой встречи с Зеленским, и с европейскими лидерами начал встречу словами о том, что в режиме прекращения огня для урегулирования необходимости нет. Тем не менее сбить сценарий, который был написан, наверное, для европейских лидеров на эту встречу уже не получалось, поэтому они пошли по протоптанной дорожке - запустили уже знакомую шарманку, говорили: "Только режим прекращения огня, и дайте нам гарантии, но только не европейские, а американские". Как мы наблюдаем, кардинальное расхождение в этих заявлениях", - сказал дипломат в эфире "Соловьев LIVE". В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250818/ukraina-2036182142.html

украина

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, венгрия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, нато