Рейтинг@Mail.ru
Посол МИД России оценил заявления Трампа и лидеров ЕС по Украине - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036182940.html
Посол МИД России оценил заявления Трампа и лидеров ЕС по Украине
Посол МИД России оценил заявления Трампа и лидеров ЕС по Украине - РИА Новости, 18.08.2025
Посол МИД России оценил заявления Трампа и лидеров ЕС по Украине
Заявления президента США Дональда Трампа и лидеров европейских государств на их встрече по Украине в Белом доме показали резкое расхождение между позициями... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T23:51:00+03:00
2025-08-18T23:51:00+03:00
в мире
украина
россия
венгрия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_7a33701f1c9796e2b978ffc59bf6b604.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа и лидеров европейских государств на их встрече по Украине в Белом доме показали резкое расхождение между позициями представителей Европы и взглядами американского лидера по вопросу перемирия для урегулирования конфликта на Украине, считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского, рядов лидеров государств-участников ЕС, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсекретаря НАТО Марко Рютте. "Трамп и на встрече открытой с Зеленским, и явно во время закрытой встречи с Зеленским, и с европейскими лидерами начал встречу словами о том, что в режиме прекращения огня для урегулирования необходимости нет. Тем не менее сбить сценарий, который был написан, наверное, для европейских лидеров на эту встречу уже не получалось, поэтому они пошли по протоптанной дорожке - запустили уже знакомую шарманку, говорили: "Только режим прекращения огня, и дайте нам гарантии, но только не европейские, а американские". Как мы наблюдаем, кардинальное расхождение в этих заявлениях", - сказал дипломат в эфире "Соловьев LIVE". В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036182142.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:878_1920x0_80_0_0_c38f79404d4334a4c01f67872d82ade6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, венгрия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
Посол МИД России оценил заявления Трампа и лидеров ЕС по Украине

Мирошник: лидеры ЕС пошли по протоптанной дорожке

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа и лидеров европейских государств на их встрече по Украине в Белом доме показали резкое расхождение между позициями представителей Европы и взглядами американского лидера по вопросу перемирия для урегулирования конфликта на Украине, считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского, рядов лидеров государств-участников ЕС, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсекретаря НАТО Марко Рютте.
"Трамп и на встрече открытой с Зеленским, и явно во время закрытой встречи с Зеленским, и с европейскими лидерами начал встречу словами о том, что в режиме прекращения огня для урегулирования необходимости нет. Тем не менее сбить сценарий, который был написан, наверное, для европейских лидеров на эту встречу уже не получалось, поэтому они пошли по протоптанной дорожке - запустили уже знакомую шарманку, говорили: "Только режим прекращения огня, и дайте нам гарантии, но только не европейские, а американские". Как мы наблюдаем, кардинальное расхождение в этих заявлениях", - сказал дипломат в эфире "Соловьев LIVE".
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Депутат Рады объяснил, чем обусловлена власть Зеленского
Вчера, 23:44
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала