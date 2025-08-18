Депутат Рады объяснил, чем обусловлена власть Зеленского
Депутат Рады Дубинский: власть Зеленского держится на войне, а не на выборах
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Власть Владимира Зеленского обусловлена военным положением, а не демократическими выборами, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для проведения выборов на Украине "потребуются условия безопасности". Дубинский отметил, что на встрече с Трампом Зеленский сам подтвердил, что выборы невозможны без мира, а вопрос Трампа "о почти трёх годах без выборов" оставил без опровержения. По мнению Дубинского, это подчеркивает единственный источник легитимности лидера киевского режима - "война".
"Зеленский пытался убедить всех, что без мира выборы невозможны, но в итоге сам же подтвердил: его власть держится на войне. Трамп только хмыкнул: "О, значит, три года без выборов? Неплохо!" - и Зеленский тут же поддакнул. Картина ясна: демократия для Зеленского - декорация, а война - единственный источник легитимности", - написал Дубинский в своем Telegram-канале, отметив, что Трамп свои вопросом подтрунил над лидером киевского режима, что тот "под предлогом войны не проводит выборы".
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете началась около 20.20 мск и продлилась около 25 минут. Зеленский на встречу прибыл на внедорожнике Suburban, который выделяют большинству гостей. Рукопожатие Трампа и Зеленского длилось несколько секунд. Открытая для СМИ часть встречи встречи Трампа и Зеленского в Белом доме с участием лидеров стран ЕС продлилась около 28 минут, начавшись около 21.50 мск.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.