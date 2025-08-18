Рейтинг@Mail.ru
WSJ написала об изменении позиции Киева по утерянным территориям
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 18.08.2025 (обновлено: 19:44 18.08.2025)
WSJ написала об изменении позиции Киева по утерянным территориям
WSJ написала об изменении позиции Киева по утерянным территориям
WSJ написала об изменении позиции Киева по утерянным территориям
Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России над новыми регионами, но не желает признавать это де-юре, сообщила газета The Wall Street Journal
специальная военная операция на украине
в мире
россия
республика крым
украина
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России над новыми регионами, но не желает признавать это де-юре, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских чиновников."Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России, &lt;...&gt; но не готова предоставлять России юридическое признание этих территорий", — говорится в публикации.В преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске Зеленский заявлял, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. Позже он добавил, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. Семнадцатого августа глава киевского режима уточнил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием Владимира Путина и Дональда Трампа.Сегодня в столице США пройдет встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала встретится с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, на переговорах в Вашингтоне будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что на предстоящей встрече удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.Саммит на Аляске
Новости
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России над новыми регионами, но не желает признавать это де-юре, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских чиновников.
"Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России, <...> но не готова предоставлять России юридическое признание этих территорий", — говорится в публикации.
В преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске Зеленский заявлял, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. Позже он добавил, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. Семнадцатого августа глава киевского режима уточнил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием Владимира Путина и Дональда Трампа.
Сегодня в столице США пройдет встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала встретится с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.
Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, на переговорах в Вашингтоне будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что на предстоящей встрече удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.
Саммит на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Президенты отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
  • По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
