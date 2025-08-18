https://ria.ru/20250818/ukraina-2036134055.html

WSJ написала об изменении позиции Киева по утерянным территориям

WSJ написала об изменении позиции Киева по утерянным территориям - РИА Новости, 18.08.2025

WSJ написала об изменении позиции Киева по утерянным территориям

Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России над новыми регионами, но не желает признавать это де-юре, сообщила газета The Wall... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России над новыми регионами, но не желает признавать это де-юре, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских чиновников."Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России, <...> но не готова предоставлять России юридическое признание этих территорий", — говорится в публикации.В преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске Зеленский заявлял, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. Позже он добавил, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. Семнадцатого августа глава киевского режима уточнил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием Владимира Путина и Дональда Трампа.Сегодня в столице США пройдет встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала встретится с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, на переговорах в Вашингтоне будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что на предстоящей встрече удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.Саммит на Аляске

