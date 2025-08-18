https://ria.ru/20250818/ukraina-2036122359.html

Киев дестабилизирует мирный процесс, считает итальянский эксперт

Киев дестабилизирует мирный процесс, считает итальянский эксперт - РИА Новости, 18.08.2025

Киев дестабилизирует мирный процесс, считает итальянский эксперт

Попытки Украины атаковать важнейшие объекты инфраструктуры в России, такие как Смоленская АЭС и Керченский мост, являются дестабилизацией текущего мирного... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T18:29:00+03:00

2025-08-18T18:29:00+03:00

2025-08-18T18:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

смоленская аэс

крымский мост

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11f989cbc789d4eee23dd46680ff8769.jpg

РИМ, 18 авг – РИА Новости. Попытки Украины атаковать важнейшие объекты инфраструктуры в России, такие как Смоленская АЭС и Керченский мост, являются дестабилизацией текущего мирного процесса на Украине и саботируют диалог между Россией и США, но подобные провокации не станут поводом для прекращения переговоров, заявил РИА Новости бывший посол Италии в Армении и дипломатический представитель оппозиционной непарламентской партии "Cуверенная и народная демократия" Бруно Скапини. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ. Она же ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. "Новости об этих атаках, безусловно, тревожат и обескураживают, но меня они не удивляют – просто потому, что мы прекрасно знаем, что за Зеленским и нынешним режимом Киева стоит власть олигархической группы, которая хочет любой ценой продолжать конфликт с Россией. Поэтому я воспринимаю эти атаки именно как дестабилизацию текущего мирного процесса, инициированного президентом Трампом с президентом Путиным" - сказал Скапини. По словам бывшего дипломата, внутри США Трампу приходится противостоять теневым элитам, так называемому "глубинному государству" Deep State, которое вместе с европейскими странами действует через Украину и пытается вернуть себе власть и способность влиять на ситуацию. "Я не удивлен; на самом деле, было бы очень странно, если бы всё прошло гладко и привело к согласованному решению по Украине. Давняя цель американского Deep state - бойкотировать, открыто саботировать этот процесс сближения между США и Россией", - сказал Скапини. По его словам, подобные провокации не станут поводом для прекращения переговоров. "Они продолжатся, но на двустороннем уровне. Очевидно, что если была предпринята попытка дестабилизировать диалог между Трампом и Путиным, в данном случае, на фоне саммита на Аляске, то, на мой взгляд, это повод временно исключить присутствие Зеленского", - заявил итальянский эксперт. Эксперт отметил, что у Трампа и Путина есть общая ментальность, основанная на здравом смысле. "В свете этих атак диалог должен будет принять более адекватную форму, более соответствующую обстоятельствам,. И я полагаю, что на данном этапе Зеленский, вероятно, будет исключен, но я также считаю, что будут исключены и европейцы, поскольку они сами помешали диалогу между Трампом и Путиным", - сказал дипломат. В этом отношении он обратил внимание на заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила о том, что хочет превратить Украину "в стального дикобраза". "Очевидно, что эти слова демонстрируют нежелание мира. Европейские лидеры, и это должно быть ясно всем, не хотят мира. Они хотят саботировать мирный диалог, потому что хотят подорвать отношения между Трампом и Путиным, а следовательно, и возобновление диалога между двумя мировыми сверхдержавами, только из соглашений которых может возникнуть новая перспектива мира и мирного сосуществования в международном сообществе", - заключил Скапини. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". По этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html

https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html

https://ria.ru/20250818/kortes-2036066741.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, смоленская аэс, крымский мост, вооруженные силы украины