Зеленский встретился со спецпосланником Трампа

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский проводит встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом перед встречей с американским лидером, сообщило агентство Укринформ."Встреча… Зеленского со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом проходит перед переговорами с президентом США и европейскими лидерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформа.В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал с Зеленским в перепалку. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на неприсоединение Украины к НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.

