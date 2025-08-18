Рейтинг@Mail.ru
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 18.08.2025 (обновлено: 17:09 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036090403.html
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа - РИА Новости, 18.08.2025
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа
Владимир Зеленский проводит встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом перед встречей с американским лидером, сообщило... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T16:18:00+03:00
2025-08-18T17:09:00+03:00
в мире
сша
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
дональд трамп
кит келлог
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036100818_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_8b0f48613b49eaf0fad0de672cef218d.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский проводит встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом перед встречей с американским лидером, сообщило агентство Укринформ."Встреча… Зеленского со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом проходит перед переговорами с президентом США и европейскими лидерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформа.В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал с Зеленским в перепалку. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на неприсоединение Украины к НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
https://ria.ru/20250818/kortes-2036066741.html
https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036100818_169:0:2837:2001_1920x0_80_0_0_8838da246092598a9fd1f0629911ce10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, европа, евросоюз
В мире, США, Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, Европа, Евросоюз
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа

Зеленский начал встречу со спецпосланником Келлогом до переговоров с Трампом

© Фото : @ZelenskyyUaВладимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи в Вашингтоне. 18 августа 2025
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи в Вашингтоне. 18 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : @ZelenskyyUa
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи в Вашингтоне. 18 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский проводит встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом перед встречей с американским лидером, сообщило агентство Укринформ.
"Встреча… Зеленского со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом проходит перед переговорами с президентом США и европейскими лидерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформа.
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Белый дом справится с "клоунадой" Зеленского, считает экс-советник Трампа
15:05
В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал с Зеленским в перепалку. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на неприсоединение Украины к НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Встреча на Аляске: почему и что дальше
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампКит КеллогЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала