Рейтинг@Mail.ru
"Должен осознать": лидер АдГ выступил с предупреждением для Зеленского - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036090193.html
"Должен осознать": лидер АдГ выступил с предупреждением для Зеленского
"Должен осознать": лидер АдГ выступил с предупреждением для Зеленского - РИА Новости, 18.08.2025
"Должен осознать": лидер АдГ выступил с предупреждением для Зеленского
Владимир Зеленский должен наконец осознать, что конфликт с Россией не выиграть, ему необходимо искать решение, а не полагаться на военную и финансовую поддержку РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T16:16:00+03:00
2025-08-18T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
владимир зеленский
тино крупалла
германия
альтернатива для германии (партия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47c7dd517425392e68d7125bfc976813.jpg
ВЕНА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский должен наконец осознать, что конфликт с Россией не выиграть, ему необходимо искать решение, а не полагаться на военную и финансовую поддержку Европу, сказал РИА Новости сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла, комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в которой также планируют участвовать лидеры европейских стран. "Главное, чтобы украинский президент как можно скорее понял: войну, скорее всего, не выиграть. И чтобы он не ориентировался только на европейских лидеров, которые хотят продолжать поставлять деньги и оружие. Ведь атомную державу, такую как Россия, невозможно победить, и российского "медведя" не стоит зря провоцировать. В конечном итоге задача действительно в том, чтобы найти решение", - сказал Крупалла. При этом лидер правой германской партии добавил, что он ожидает продолжения переговоров. "Это будет, безусловно, не последняя встреча. Так быстро это не получится достичь. Но я вижу, что можно сделать несколько шагов вперёд, продвинуться, и… не допустить дальнейшей эскалации войны и взаимных угроз", - пояснил собеседник агентства. Крупалла также сыронизировал о том, что европейские лидеры "сами себя пригласили" на предстоящую встречу, "чтобы сопровождать господина Зеленского". При этом Крупалла подчеркнул, что он позитивно оценивает факт этих переговоров. "Да, я считаю, что в конечном счёте это хорошо и правильно, что наконец-то ведутся переговоры, чтобы достичь мирного решения, а не только прекращения огня. Это было анонсировано и Дональдом Трампом, и (президентом РФ) Владимиром Путиным. И это на самом деле правильный путь: больше не говорить о дальнейшей милитаризации и эскалации, а наконец найти решение, которое действительно сработает и сделает Европу безопаснее", - заключил лидер АдГ. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
https://ria.ru/20250818/kortes-2036066741.html
https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html
https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html
сша
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093158_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_12b00d77bcd5f0a96bdba4ed393f8a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир зеленский, тино крупалла, германия, альтернатива для германии (партия)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Тино Крупалла, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
"Должен осознать": лидер АдГ выступил с предупреждением для Зеленского

Лидер АдГ Крупалла призвал Зеленского осознать, что ему не победить Россию

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский должен наконец осознать, что конфликт с Россией не выиграть, ему необходимо искать решение, а не полагаться на военную и финансовую поддержку Европу, сказал РИА Новости сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла, комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в которой также планируют участвовать лидеры европейских стран.
"Главное, чтобы украинский президент как можно скорее понял: войну, скорее всего, не выиграть. И чтобы он не ориентировался только на европейских лидеров, которые хотят продолжать поставлять деньги и оружие. Ведь атомную державу, такую как Россия, невозможно победить, и российского "медведя" не стоит зря провоцировать. В конечном итоге задача действительно в том, чтобы найти решение", - сказал Крупалла.
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Белый дом справится с "клоунадой" Зеленского, считает экс-советник Трампа
15:05
При этом лидер правой германской партии добавил, что он ожидает продолжения переговоров. "Это будет, безусловно, не последняя встреча. Так быстро это не получится достичь. Но я вижу, что можно сделать несколько шагов вперёд, продвинуться, и… не допустить дальнейшей эскалации войны и взаимных угроз", - пояснил собеседник агентства.
Крупалла также сыронизировал о том, что европейские лидеры "сами себя пригласили" на предстоящую встречу, "чтобы сопровождать господина Зеленского". При этом Крупалла подчеркнул, что он позитивно оценивает факт этих переговоров.
"Да, я считаю, что в конечном счёте это хорошо и правильно, что наконец-то ведутся переговоры, чтобы достичь мирного решения, а не только прекращения огня. Это было анонсировано и Дональдом Трампом, и (президентом РФ) Владимиром Путиным. И это на самом деле правильный путь: больше не говорить о дальнейшей милитаризации и эскалации, а наконец найти решение, которое действительно сработает и сделает Европу безопаснее", - заключил лидер АдГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
08:00
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Встреча на Аляске: почему и что дальше
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийТино КрупаллаГерманияАльтернатива для Германии (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала