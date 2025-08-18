https://ria.ru/20250818/ukraina-2036090193.html

"Должен осознать": лидер АдГ выступил с предупреждением для Зеленского

"Должен осознать": лидер АдГ выступил с предупреждением для Зеленского - РИА Новости, 18.08.2025

"Должен осознать": лидер АдГ выступил с предупреждением для Зеленского

Владимир Зеленский должен наконец осознать, что конфликт с Россией не выиграть, ему необходимо искать решение, а не полагаться на военную и финансовую поддержку РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:16:00+03:00

2025-08-18T16:16:00+03:00

2025-08-18T16:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

владимир зеленский

тино крупалла

германия

альтернатива для германии (партия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47c7dd517425392e68d7125bfc976813.jpg

ВЕНА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский должен наконец осознать, что конфликт с Россией не выиграть, ему необходимо искать решение, а не полагаться на военную и финансовую поддержку Европу, сказал РИА Новости сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла, комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в которой также планируют участвовать лидеры европейских стран. "Главное, чтобы украинский президент как можно скорее понял: войну, скорее всего, не выиграть. И чтобы он не ориентировался только на европейских лидеров, которые хотят продолжать поставлять деньги и оружие. Ведь атомную державу, такую как Россия, невозможно победить, и российского "медведя" не стоит зря провоцировать. В конечном итоге задача действительно в том, чтобы найти решение", - сказал Крупалла. При этом лидер правой германской партии добавил, что он ожидает продолжения переговоров. "Это будет, безусловно, не последняя встреча. Так быстро это не получится достичь. Но я вижу, что можно сделать несколько шагов вперёд, продвинуться, и… не допустить дальнейшей эскалации войны и взаимных угроз", - пояснил собеседник агентства. Крупалла также сыронизировал о том, что европейские лидеры "сами себя пригласили" на предстоящую встречу, "чтобы сопровождать господина Зеленского". При этом Крупалла подчеркнул, что он позитивно оценивает факт этих переговоров. "Да, я считаю, что в конечном счёте это хорошо и правильно, что наконец-то ведутся переговоры, чтобы достичь мирного решения, а не только прекращения огня. Это было анонсировано и Дональдом Трампом, и (президентом РФ) Владимиром Путиным. И это на самом деле правильный путь: больше не говорить о дальнейшей милитаризации и эскалации, а наконец найти решение, которое действительно сработает и сделает Европу безопаснее", - заключил лидер АдГ. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.

https://ria.ru/20250818/kortes-2036066741.html

https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html

https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html

сша

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, владимир зеленский, тино крупалла, германия, альтернатива для германии (партия)