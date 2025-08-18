https://ria.ru/20250818/ukraina-2036088336.html

СМИ: Британия может поддержать соглашение по Украине до прекращения огня

ЛОНДОН, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может поддержать потенциальную сделку по украинскому урегулированию без условия в виде предварительного прекращения огня, сообщает газета Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Даунинг-стрит. Ранее Великобритания и другие европейские члены так называемой коалиции желающих настаивали на немедленном прекращении огня на Украине в качестве условия для дальнейших переговоров. "Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера в ходе встречи со СМИ выдвинул предположение, что Великобритания может поддержать мирное соглашение по Украине без прекращения огня в качестве предварительного условия", - пишет издание. Представитель Даунинг-стрит также заявил, что Лондон готов поддержать соглашение, которое "приведет к прочному миру, подкрепленному гарантиями безопасности". На вопрос о том, означает ли это изменение позиции Лондона, пресс-секретарь заявил, что, "если можно разом положить конец смертям и установить устойчивый мир, тем лучше". При этом он отметил, что границы Украины должен определить сам Киев в ходе переговоров, и что "международные границы не должны быть изменены силой". В Вашингтоне 18 августа состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал с Зеленским в перепалку. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на неприсоединение Украины к НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.

