Таджикистан приветствовал шаги для урегулирования на Украине
Таджикистан приветствовал шаги для урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.08.2025
Таджикистан приветствовал шаги для урегулирования на Украине
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с президентом России Владимиром Путиным приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с президентом России Владимиром Путиным приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля. "Эмомали Рахмон приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении. Кроме того, в разговоре были затронуты актуальные вопросы развития российско-таджикистанских отношений и подготовки к государственному визиту президента РФ в Таджикистан, а также к саммиту "Центральная Азия – Россия" и заседанию Совета глав государств СНГ, мероприятия состоятся в октябре в Душанбе.
