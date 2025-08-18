Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах призвали ЕС примириться с Россией - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036040745.html
В Нидерландах призвали ЕС примириться с Россией
В Нидерландах призвали ЕС примириться с Россией - РИА Новости, 18.08.2025
В Нидерландах призвали ЕС примириться с Россией
Евросоюзу стоило бы примириться с Россией, назначить переговорщика от имени ЕС и провести собственную встречу с Москвой, чтобы закончить украинский конфликт... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:48:00+03:00
2025-08-18T12:48:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
ГААГА, 18 авг - РИА Новости. Евросоюзу стоило бы примириться с Россией, назначить переговорщика от имени ЕС и провести собственную встречу с Москвой, чтобы закончить украинский конфликт элегантно, а не с катастрофическими последствиями, заявил РИА Новости создатель нидерландской правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. "Я не вижу, чтобы Европа пыталась примириться с Россией, что на самом деле ей стоило бы сделать. Самым разумным для ЕС было бы провести собственную конференцию с Россией, назначив для этого настоящего мирного переговорщика от имени Евросоюза. И я не говорю про (главу Еврокомиссии Урсулу) фон дер Ляйен и подобных ей людей, которые уже запятнали свою репутацию", - отметил де Йонге. Однако пока, по его словам, европейские лидеры полностью погружены "в собственный мир фантазий". "Им стоило поступить бы так же, как сделал (президент США Дональд) Трамп, и закончить конфликт элегантно, а не с катастрофическими последствиями", - считает правозащитник. Трамп в понедельник примет Владимира Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам российского лидера, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
https://ria.ru/20250818/niderlandy-2036005360.html
https://ria.ru/20250818/germaniya-2035309081.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, нато, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Нидерландах призвали ЕС примириться с Россией

Де Йонге призвал ЕС примириться с РФ и завершить конфликт на Украине элегантно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 18 авг - РИА Новости. Евросоюзу стоило бы примириться с Россией, назначить переговорщика от имени ЕС и провести собственную встречу с Москвой, чтобы закончить украинский конфликт элегантно, а не с катастрофическими последствиями, заявил РИА Новости создатель нидерландской правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге.
"Я не вижу, чтобы Европа пыталась примириться с Россией, что на самом деле ей стоило бы сделать. Самым разумным для ЕС было бы провести собственную конференцию с Россией, назначив для этого настоящего мирного переговорщика от имени Евросоюза. И я не говорю про (главу Еврокомиссии Урсулу) фон дер Ляйен и подобных ей людей, которые уже запятнали свою репутацию", - отметил де Йонге.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Нидерланды отказались участвовать во встрече Зеленского и Трампа
10:41
Однако пока, по его словам, европейские лидеры полностью погружены "в собственный мир фантазий".
"Им стоило поступить бы так же, как сделал (президент США Дональд) Трамп, и закончить конфликт элегантно, а не с катастрофическими последствиями", - считает правозащитник.
Трамп в понедельник примет Владимира Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам российского лидера, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Завтра будет хуже". В ЕС вывели вражду с Россией на новый уровень
08:00
 
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссияНАТОВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала