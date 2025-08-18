https://ria.ru/20250818/ukraina-2036040745.html

В Нидерландах призвали ЕС примириться с Россией

В Нидерландах призвали ЕС примириться с Россией

ГААГА, 18 авг - РИА Новости. Евросоюзу стоило бы примириться с Россией, назначить переговорщика от имени ЕС и провести собственную встречу с Москвой, чтобы закончить украинский конфликт элегантно, а не с катастрофическими последствиями, заявил РИА Новости создатель нидерландской правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. "Я не вижу, чтобы Европа пыталась примириться с Россией, что на самом деле ей стоило бы сделать. Самым разумным для ЕС было бы провести собственную конференцию с Россией, назначив для этого настоящего мирного переговорщика от имени Евросоюза. И я не говорю про (главу Еврокомиссии Урсулу) фон дер Ляйен и подобных ей людей, которые уже запятнали свою репутацию", - отметил де Йонге. Однако пока, по его словам, европейские лидеры полностью погружены "в собственный мир фантазий". "Им стоило поступить бы так же, как сделал (президент США Дональд) Трамп, и закончить конфликт элегантно, а не с катастрофическими последствиями", - считает правозащитник. Трамп в понедельник примет Владимира Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам российского лидера, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

