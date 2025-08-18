https://ria.ru/20250818/ukraina-2035964906.html
Турция рассчитывает на мир на Украине после встречи Путина и Трампа
Турция рассчитывает на мир на Украине после встречи Путина и Трампа
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США может инициировать процесс, который приведет к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Что касается наших ожиданий, это, прежде всего, инициирование процесса, который приведет к долгожданному прекращению огня и устойчивому мирному решению. Мы рассчитываем на это", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие итоги ожидает Анкара от процесса по Украине, начавшегося после саммита лидеров РФ и США.
