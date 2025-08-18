https://ria.ru/20250818/ukraina-2035961808.html

Решение украинской проблемы находится в руках России и США, заявил Азаров

Решение украинской проблемы находится в руках России и США, заявил Азаров - РИА Новости, 18.08.2025

Решение украинской проблемы находится в руках России и США, заявил Азаров

Украинское урегулирование находится в руках РФ и США, так как они больше других заинтересованы в мире, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T01:42:00+03:00

2025-08-18T01:42:00+03:00

2025-08-18T01:42:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

николай азаров (политик)

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23a14382c8c99387353e54589f3a376b.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинское урегулирование находится в руках РФ и США, так как они больше других заинтересованы в мире, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Решение украинской проблемы находится в руках двух стран — России и США. Они больше других заинтересованы в том, чтобы был мир в Европе и на других континентах", - сказал Азаров "Известиям". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250818/ukraina-2035960412.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, николай азаров (политик), владимир путин, дональд трамп