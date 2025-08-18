https://ria.ru/20250818/ukraina-2035961808.html
Решение украинской проблемы находится в руках России и США, заявил Азаров
Решение украинской проблемы находится в руках России и США, заявил Азаров - РИА Новости, 18.08.2025
Решение украинской проблемы находится в руках России и США, заявил Азаров
2025-08-18
Украинское урегулирование находится в руках РФ и США, так как они больше других заинтересованы в мире, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинское урегулирование находится в руках РФ и США, так как они больше других заинтересованы в мире, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Решение украинской проблемы находится в руках двух стран — России и США. Они больше других заинтересованы в том, чтобы был мир в Европе и на других континентах", - сказал Азаров "Известиям". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Решение украинской проблемы находится в руках России и США, заявил Азаров
