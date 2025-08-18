https://ria.ru/20250818/ukraina-2035960412.html

Зеленскому придется принять мирную сделку по Украине, пишут СМИ

Владимир Зеленский столкнулся с дилеммой в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне – рискнуть вызвать гнев американского лидера или... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с дилеммой в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне – рискнуть вызвать гнев американского лидера или принять быструю мирную сделку по Украине через признание контроля РФ над утраченными Киевом территориями, пишет агентство Блумберг. "Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или принять быструю сделку", - пишет агентство. Осведомленный источник рассказал агентству о целях Зеленского на эту встречу: узнать больше о требованиях РФ, обозначить сроки трехсторонней встречи с Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, а также подтолкнуть США к санкциям против РФ. По данным агентства, у европейских лидеров, которые будут сопровождать Зеленского, нет однозначных рычагов влияния на Трампа, а между ними самими есть разногласия. Как прогнозирует агентство, окружение Зеленского будет пытаться узнать больше о гарантиях, которые были бы готовы предоставить США в рамках сделки. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.

