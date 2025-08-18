https://ria.ru/20250818/udar-2036046346.html

"Он признал". Во Франции рассказали, какой удар Трамп нанес Зеленскому

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал Крым за Россией, призывая Владимира Зеленского отказаться от полуострова, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."За несколько часов до встречи в Белом доме Трамп оказывает очень своевременное давление на Зеленского и его проевропейских дядюшек и тетушек, держащих его за руку! Он также подтверждает: Крым официально принадлежит России", — указал политик.Американский президент в понедельник в соцсети Truth Social написал, что Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО. В этот же день Зеленский ответил на призыв Трампа, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Киеву "не следовало отказываться" от него в 2014 году.Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику в 20:15 по московскому времени начнется двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, а многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00.

