Минпросвещения составило календарь школьных каникул на новый учебный год
20:40 18.08.2025 (обновлено: 10:03 19.08.2025)
Минпросвещения составило календарь школьных каникул на новый учебный год
Минпросвещения составило календарь школьных каникул на новый учебный год - РИА Новости, 19.08.2025
Минпросвещения составило календарь школьных каникул на новый учебный год
Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год, сообщило ведомство в Telegram-канале. "При системе обучения по четвертям школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года; с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; с 28 марта по 5 апреля 2026 года; с 27 мая по 31 августа 2026 года", — говорится в заявлении.Новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Каникулы должны длиться не менее семи дней. Минпросвещения также определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы. Так, с 1 сентября норма составит:Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.Что касается учебных периодов, то их количество составляет не более восьми недель в первом полугодии, не более десяти для первых классов и не более 11 для вторых-девятых классов — во втором полугодии.
Минпросвещения составило календарь школьных каникул на новый учебный год

Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025/2026 учебный год

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"При системе обучения по четвертям школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года; с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; с 28 марта по 5 апреля 2026 года; с 27 мая по 31 августа 2026 года", — говорится в заявлении.
Новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Каникулы должны длиться не менее семи дней.
Минпросвещения также определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.
Так, с 1 сентября норма составит:
  • в первом классе — от 620 до 653 часов;
  • во втором, третьем и четвертом — от 782 до 884;
  • в пятом — от 986 до 1088;
  • в шестом — от 1020 до 1122;
  • в седьмом — от 1088 до 1190;
  • в восьмом и девятом — от 1122 до 1224.
Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.
Что касается учебных периодов, то их количество составляет не более восьми недель в первом полугодии, не более десяти для первых классов и не более 11 для вторых-девятых классов — во втором полугодии.
