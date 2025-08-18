https://ria.ru/20250818/ucheba-2036152749.html
Минпросвещения составило календарь школьных каникул на новый учебный год
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год, сообщило ведомство в Telegram-канале. "При системе обучения по четвертям школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года; с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; с 28 марта по 5 апреля 2026 года; с 27 мая по 31 августа 2026 года", — говорится в заявлении.Новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Каникулы должны длиться не менее семи дней. Минпросвещения также определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы. Так, с 1 сентября норма составит:Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.Что касается учебных периодов, то их количество составляет не более восьми недель в первом полугодии, не более десяти для первых классов и не более 11 для вторых-девятых классов — во втором полугодии.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год, сообщило ведомство в Telegram-канале
.
"При системе обучения по четвертям школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года; с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; с 28 марта по 5 апреля 2026 года; с 27 мая по 31 августа 2026 года", — говорится в заявлении.
Новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Каникулы должны длиться не менее семи дней.
Минпросвещения также определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.
Так, с 1 сентября норма составит:
- в первом классе — от 620 до 653 часов;
- во втором, третьем и четвертом — от 782 до 884;
- в пятом — от 986 до 1088;
- в шестом — от 1020 до 1122;
- в седьмом — от 1088 до 1190;
- в восьмом и девятом — от 1122 до 1224.
Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.
Что касается учебных периодов, то их количество составляет не более восьми недель в первом полугодии, не более десяти для первых классов и не более 11 для вторых-девятых классов — во втором полугодии.