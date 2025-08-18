https://ria.ru/20250818/ucheba-2036152749.html

Минпросвещения составило календарь школьных каникул на новый учебный год

2025-08-18T20:40:00+03:00

2025-08-19T10:03:00+03:00

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год, сообщило ведомство в Telegram-канале. "При системе обучения по четвертям школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года; с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; с 28 марта по 5 апреля 2026 года; с 27 мая по 31 августа 2026 года", — говорится в заявлении.Новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Каникулы должны длиться не менее семи дней. Минпросвещения также определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы. Так, с 1 сентября норма составит:Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.Что касается учебных периодов, то их количество составляет не более восьми недель в первом полугодии, не более десяти для первых классов и не более 11 для вторых-девятых классов — во втором полугодии.

россия

2025

