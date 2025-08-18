Трамп заявил, что все правильно делает для разрешения украинского конфликта
Трамп заявил, что только глупые люди сомневаются в правильности его действий
© РИА Новости / POOLПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что только глупые люди могут считать, что он предпринимает неверные действия для разрешения конфликта вокруг Украины.
"Я здесь, только чтобы остановить это, чтобы оно не продолжалось. Я точно знаю, что я делаю, мне не нужны советы от людей, которые работали на всех этих конфликтах годами и не смогли сделать ничего, чтобы остановить их, они тупые люди, без разума, понимания и здравого смысла. И они делают нынешнюю катастрофу Россия-Украина тяжелее для разрешения", — написал он в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер также утверждает, что сумел разрешить шесть конфликтов за полгода. По словам Трампа, критикующие его СМИ "не имеют понятия", но называют неправильным все, что он делает.
Комментируя предстоящую встречу, Трамп отметил, что в Белый дом еще никогда не приезжало так много европейских лидеров одновременно.
Сегодня в Вашингтоне должна пройти встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала пообщается с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.
Как пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома, переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20:15 мск, а встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00 мск.
Как заявил госсекретарь Марко Рубио, на мероприятии будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что также удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.
Саммит на Аляске
- В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Президенты отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
- По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
- Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.