Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что все правильно делает для разрешения украинского конфликта - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 18.08.2025 (обновлено: 18:22 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/tramp-2036107303.html
Трамп заявил, что все правильно делает для разрешения украинского конфликта
Трамп заявил, что все правильно делает для разрешения украинского конфликта - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп заявил, что все правильно делает для разрешения украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что только глупые люди могут считать, что он предпринимает... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:24:00+03:00
2025-08-18T18:22:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
сша
аляска
владимир зеленский
эммануэль макрон
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035891335_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_349f7fb7f00e959e5fa1b26ed899fcac.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что только глупые люди могут считать, что он предпринимает неверные действия для разрешения конфликта вокруг Украины."Я здесь, только чтобы остановить это, чтобы оно не продолжалось. Я точно знаю, что я делаю, мне не нужны советы от людей, которые работали на всех этих конфликтах годами и не смогли сделать ничего, чтобы остановить их, они тупые люди, без разума, понимания и здравого смысла. И они делают нынешнюю катастрофу Россия-Украина тяжелее для разрешения", — написал он в своей соцсети Truth Social.Американский лидер также утверждает, что сумел разрешить шесть конфликтов за полгода. По словам Трампа, критикующие его СМИ "не имеют понятия", но называют неправильным все, что он делает.Комментируя предстоящую встречу, Трамп отметил, что в Белый дом еще никогда не приезжало так много европейских лидеров одновременно.Сегодня в Вашингтоне должна пройти встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала пообщается с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.Как заявил госсекретарь Марко Рубио, на мероприятии будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что также удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.Саммит на Аляске
https://ria.ru/20250818/tramp-2036061228.html
https://ria.ru/20250818/evropa-2035931265.html
https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html
https://ria.ru/20250818/alyaska-2036072741.html
украина
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035891335_0:0:2715:2036_1920x0_80_0_0_e01123dc8569c15db7bf09857c7b45d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, сша, аляска, владимир зеленский, эммануэль макрон, еврокомиссия, нато, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Аляска, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп заявил, что все правильно делает для разрешения украинского конфликта

Трамп заявил, что только глупые люди сомневаются в правильности его действий

© РИА Новости / POOLПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / POOL
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что только глупые люди могут считать, что он предпринимает неверные действия для разрешения конфликта вокруг Украины.
"Я здесь, только чтобы остановить это, чтобы оно не продолжалось. Я точно знаю, что я делаю, мне не нужны советы от людей, которые работали на всех этих конфликтах годами и не смогли сделать ничего, чтобы остановить их, они тупые люди, без разума, понимания и здравого смысла. И они делают нынешнюю катастрофу Россия-Украина тяжелее для разрешения", — написал он в своей соцсети Truth Social.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп поставил Зеленского в безвыходное положение, пишет Bloomberg
14:38
Американский лидер также утверждает, что сумел разрешить шесть конфликтов за полгода. По словам Трампа, критикующие его СМИ "не имеют понятия", но называют неправильным все, что он делает.
Комментируя предстоящую встречу, Трамп отметил, что в Белый дом еще никогда не приезжало так много европейских лидеров одновременно.
Сегодня в Вашингтоне должна пройти встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала пообщается с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Европа готовится к порке в Вашингтоне
08:00

Как пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома, переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20:15 мск, а встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00 мск.

Как заявил госсекретарь Марко Рубио, на мероприятии будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что также удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
08:00

Саммит на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Президенты отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
  • По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Какой сигнал Трамп послал Путину на Аляске: разбор эксперта по языку тела
15:28
 
В миреУкраинаДональд ТрампСШААляскаВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронЕврокомиссияНАТОВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала