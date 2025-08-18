https://ria.ru/20250818/tramp-2036107303.html

Трамп заявил, что все правильно делает для разрешения украинского конфликта

Трамп заявил, что все правильно делает для разрешения украинского конфликта - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп заявил, что все правильно делает для разрешения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что только глупые люди могут считать, что он предпринимает... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T17:24:00+03:00

2025-08-18T17:24:00+03:00

2025-08-18T18:22:00+03:00

в мире

украина

дональд трамп

сша

аляска

владимир зеленский

эммануэль макрон

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035891335_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_349f7fb7f00e959e5fa1b26ed899fcac.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что только глупые люди могут считать, что он предпринимает неверные действия для разрешения конфликта вокруг Украины."Я здесь, только чтобы остановить это, чтобы оно не продолжалось. Я точно знаю, что я делаю, мне не нужны советы от людей, которые работали на всех этих конфликтах годами и не смогли сделать ничего, чтобы остановить их, они тупые люди, без разума, понимания и здравого смысла. И они делают нынешнюю катастрофу Россия-Украина тяжелее для разрешения", — написал он в своей соцсети Truth Social.Американский лидер также утверждает, что сумел разрешить шесть конфликтов за полгода. По словам Трампа, критикующие его СМИ "не имеют понятия", но называют неправильным все, что он делает.Комментируя предстоящую встречу, Трамп отметил, что в Белый дом еще никогда не приезжало так много европейских лидеров одновременно.Сегодня в Вашингтоне должна пройти встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала пообщается с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.Как заявил госсекретарь Марко Рубио, на мероприятии будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что также удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.Саммит на Аляске

https://ria.ru/20250818/tramp-2036061228.html

https://ria.ru/20250818/evropa-2035931265.html

https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html

https://ria.ru/20250818/alyaska-2036072741.html

украина

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, дональд трамп, сша, аляска, владимир зеленский, эммануэль макрон, еврокомиссия, нато, встреча путина и трампа на аляске