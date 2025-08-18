Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским
16:26 18.08.2025 (обновлено: 16:50 18.08.2025)
Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским
Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским заявил, что играть следует только на победу. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским заявил, что играть следует только на победу."Играй на победу или вовсе не играй", — написал он в соцсети Truth Social.Американский лидер также утверждает, что сумел разрешить шесть конфликтов за полгода.Комментируя предстоящую встречу, Трамп отметил, что в Белый дом еще никогда не приезжало так много европейских лидеров одновременно."Большая честь для Америки. Посмотрим, какой будет результат", — добавил он.Сегодня в Вашингтоне должна пройти встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала пообщается с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.Как заявил госсекретарь Марко Рубио, на мероприятии будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что также удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским заявил, что играть следует только на победу.
"Играй на победу или вовсе не играй", — написал он в соцсети Truth Social.
Американский лидер также утверждает, что сумел разрешить шесть конфликтов за полгода.
Комментируя предстоящую встречу, Трамп отметил, что в Белый дом еще никогда не приезжало так много европейских лидеров одновременно.
"Большая честь для Америки. Посмотрим, какой будет результат", — добавил он.
Сегодня в Вашингтоне должна пройти встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала пообщается с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.

Как пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома, переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20:15 мск, а встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00 мск.

Как заявил госсекретарь Марко Рубио, на мероприятии будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что также удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.
Саммит на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Президенты отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
  • По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
