Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским заявил, что играть следует только на победу."Играй на победу или вовсе не играй", — написал он в соцсети Truth Social.Американский лидер также утверждает, что сумел разрешить шесть конфликтов за полгода.Комментируя предстоящую встречу, Трамп отметил, что в Белый дом еще никогда не приезжало так много европейских лидеров одновременно."Большая честь для Америки. Посмотрим, какой будет результат", — добавил он.Сегодня в Вашингтоне должна пройти встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала пообщается с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.Как заявил госсекретарь Марко Рубио, на мероприятии будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что также удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.Саммит на Аляске

