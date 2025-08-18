Рейтинг@Mail.ru
Экс-сенатор оценила позицию Трампа по статусу Крыма - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/tramp-2036070381.html
Экс-сенатор оценила позицию Трампа по статусу Крыма
Экс-сенатор оценила позицию Трампа по статусу Крыма - РИА Новости, 18.08.2025
Экс-сенатор оценила позицию Трампа по статусу Крыма
Позиция президента США Дональда Трампа по статусу Крыма обоснована и соответствует принципу исторической справедливости, заявила РИА Новости экс-сенатор от... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:23:00+03:00
2025-08-18T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
республика крым
россия
ольга ковитиди
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа по статусу Крыма обоснована и соответствует принципу исторической справедливости, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. "Позиция президента США по Крыму обоснована и соответствует принципу исторической справедливости. Очевидно, что американский президент владеет вопросом. История Крыма неразрывно связана с историей России. Мир на Украине необходим всем, и это возможно, для этого надо признать очевидное - российский статус Крыма", - сказала Ковитиди. При этом, по ее словам, вопрос о неучастии Украины в НАТО также очевиден. "Декларация о государственном суверенитете Украины 1990 года запрещает государству Украина вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него Украина не может. Это противоречит принципу создания Украины", - сказала Ковитиди. Кроме того, по ее словам, принятый в августе 1991 года Акт провозглашения независимости Украины также закрепляет внеблоковый статус страны. "Закреплен внеблоковой статус и в Конституции Украины. Изменения, внесенные в конституцию после государственного переворота, разрушают основные принципы украинской государственности. Зеленский, уничтожающий Украину, это так и не осознал", - сказала Ковитиди. При этом, по ее словам, референдум в 2014 году и воссоединение с Россией уберегли Крым от войны, а также устроенных киевскими властями трагедии в Доме профсоюзом Одессы и геноцида в Донбассе. "Крымчане успели в марте 2014 года провести общенародный референдум и по его итогам присоединиться к России. Но Зеленский не хочет признать реальность, остановить кровопролитие и прекратить военный конфликт. Мира хотят все кроме Зеленского", - подчеркнула Ковитиди. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250818/kortes-2036066741.html
https://ria.ru/20250818/peregovory-2036060660.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, республика крым, россия, ольга ковитиди, владимир зеленский, дональд трамп, нато, совет федерации рф, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Республика Крым, Россия, Ольга Ковитиди, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Совет Федерации РФ, ООН
Экс-сенатор оценила позицию Трампа по статусу Крыма

Экс-сенатор Ковитиди назвала позицию Трампа по Крыму обоснованной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа по статусу Крыма обоснована и соответствует принципу исторической справедливости, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО.
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Белый дом справится с "клоунадой" Зеленского, считает экс-советник Трампа
15:05
"Позиция президента США по Крыму обоснована и соответствует принципу исторической справедливости. Очевидно, что американский президент владеет вопросом. История Крыма неразрывно связана с историей России. Мир на Украине необходим всем, и это возможно, для этого надо признать очевидное - российский статус Крыма", - сказала Ковитиди.
При этом, по ее словам, вопрос о неучастии Украины в НАТО также очевиден.
"Декларация о государственном суверенитете Украины 1990 года запрещает государству Украина вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него Украина не может. Это противоречит принципу создания Украины", - сказала Ковитиди.
Кроме того, по ее словам, принятый в августе 1991 года Акт провозглашения независимости Украины также закрепляет внеблоковый статус страны.
"Закреплен внеблоковой статус и в Конституции Украины. Изменения, внесенные в конституцию после государственного переворота, разрушают основные принципы украинской государственности. Зеленский, уничтожающий Украину, это так и не осознал", - сказала Ковитиди.
При этом, по ее словам, референдум в 2014 году и воссоединение с Россией уберегли Крым от войны, а также устроенных киевскими властями трагедии в Доме профсоюзом Одессы и геноцида в Донбассе.
"Крымчане успели в марте 2014 года провести общенародный референдум и по его итогам присоединиться к России. Но Зеленский не хочет признать реальность, остановить кровопролитие и прекратить военный конфликт. Мира хотят все кроме Зеленского", - подчеркнула Ковитиди.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Германии назвали цель Европы в переговорах Трампа и Зеленского
14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРеспублика КрымРоссияОльга КовитидиВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОСовет Федерации РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала