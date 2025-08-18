https://ria.ru/20250818/tramp-2036070381.html

Экс-сенатор оценила позицию Трампа по статусу Крыма

2025-08-18T15:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

республика крым

россия

ольга ковитиди

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа по статусу Крыма обоснована и соответствует принципу исторической справедливости, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. "Позиция президента США по Крыму обоснована и соответствует принципу исторической справедливости. Очевидно, что американский президент владеет вопросом. История Крыма неразрывно связана с историей России. Мир на Украине необходим всем, и это возможно, для этого надо признать очевидное - российский статус Крыма", - сказала Ковитиди. При этом, по ее словам, вопрос о неучастии Украины в НАТО также очевиден. "Декларация о государственном суверенитете Украины 1990 года запрещает государству Украина вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него Украина не может. Это противоречит принципу создания Украины", - сказала Ковитиди. Кроме того, по ее словам, принятый в августе 1991 года Акт провозглашения независимости Украины также закрепляет внеблоковый статус страны. "Закреплен внеблоковой статус и в Конституции Украины. Изменения, внесенные в конституцию после государственного переворота, разрушают основные принципы украинской государственности. Зеленский, уничтожающий Украину, это так и не осознал", - сказала Ковитиди. При этом, по ее словам, референдум в 2014 году и воссоединение с Россией уберегли Крым от войны, а также устроенных киевскими властями трагедии в Доме профсоюзом Одессы и геноцида в Донбассе. "Крымчане успели в марте 2014 года провести общенародный референдум и по его итогам присоединиться к России. Но Зеленский не хочет признать реальность, остановить кровопролитие и прекратить военный конфликт. Мира хотят все кроме Зеленского", - подчеркнула Ковитиди. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

2025

