Рейтинг@Mail.ru
Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 18.08.2025 (обновлено: 10:54 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/tramp-2035977904.html
Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев
Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что президент США РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T07:32:00+03:00
2025-08-18T10:54:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
кирилл дмитриев
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что президент США Дональд Трамп продвигает реальный вариант урегулирования украинского конфликта. Дмитриев опубликовал картинку с сообщением Трампа о том, что 18 августа будет "большим днем" на фоне его предстоящей встречи с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским по вопросу урегулирования конфликта. "Трамп и его команда продвигают реальное решение. Пусть способность к решению проблем и мир возобладают в этот "большой день", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. В следующем посте Дмитриев опубликовал картинку с призывом Трампа к Зеленскому отказаться от притязаний на Крым и вступления Украины в НАТО. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
https://ria.ru/20250818/es-2035963964.html
https://ria.ru/20250818/tramp-2035972708.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, нато
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, НАТО
Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев

Дмитриев: Трамп продвигает реальный вариант урегулирования украинского конфликта

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что президент США Дональд Трамп продвигает реальный вариант урегулирования украинского конфликта.
Дмитриев опубликовал картинку с сообщением Трампа о том, что 18 августа будет "большим днем" на фоне его предстоящей встречи с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским по вопросу урегулирования конфликта.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В ЕС ожидают, что Трамп будет давить на Зеленского, пишут СМИ
02:42
"Трамп и его команда продвигают реальное решение. Пусть способность к решению проблем и мир возобладают в этот "большой день", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
В следующем посте Дмитриев опубликовал картинку с призывом Трампа к Зеленскому отказаться от притязаний на Крым и вступления Украины в НАТО.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме
05:42
 
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампКирилл ДмитриевВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала