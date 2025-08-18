https://ria.ru/20250818/tramp-2035977904.html

Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев

Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что президент США РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T07:32:00+03:00

2025-08-18T07:32:00+03:00

2025-08-18T10:54:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

кирилл дмитриев

владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что президент США Дональд Трамп продвигает реальный вариант урегулирования украинского конфликта. Дмитриев опубликовал картинку с сообщением Трампа о том, что 18 августа будет "большим днем" на фоне его предстоящей встречи с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским по вопросу урегулирования конфликта. "Трамп и его команда продвигают реальное решение. Пусть способность к решению проблем и мир возобладают в этот "большой день", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. В следующем посте Дмитриев опубликовал картинку с призывом Трампа к Зеленскому отказаться от притязаний на Крым и вступления Украины в НАТО. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

https://ria.ru/20250818/es-2035963964.html

https://ria.ru/20250818/tramp-2035972708.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, нато