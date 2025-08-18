https://ria.ru/20250818/tramp-2035977904.html
Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев
Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что президент США РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T07:32:00+03:00
2025-08-18T07:32:00+03:00
2025-08-18T10:54:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
кирилл дмитриев
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что президент США Дональд Трамп продвигает реальный вариант урегулирования украинского конфликта. Дмитриев опубликовал картинку с сообщением Трампа о том, что 18 августа будет "большим днем" на фоне его предстоящей встречи с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским по вопросу урегулирования конфликта. "Трамп и его команда продвигают реальное решение. Пусть способность к решению проблем и мир возобладают в этот "большой день", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. В следующем посте Дмитриев опубликовал картинку с призывом Трампа к Зеленскому отказаться от притязаний на Крым и вступления Украины в НАТО. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
https://ria.ru/20250818/es-2035963964.html
https://ria.ru/20250818/tramp-2035972708.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, нато
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, НАТО
Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев
Дмитриев: Трамп продвигает реальный вариант урегулирования украинского конфликта