Рейтинг@Mail.ru
Трамп будет угрожать Западу для достижения мира на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/tramp-2035976708.html
Трамп будет угрожать Западу для достижения мира на Украине, считает эксперт
Трамп будет угрожать Западу для достижения мира на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп будет угрожать Западу для достижения мира на Украине, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп будет угрожать Западу для достижения мирного соглашения по Украине, пока все идёт по плану главы Белого дома, такое мнение высказал... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T07:04:00+03:00
2025-08-18T07:04:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет угрожать Западу для достижения мирного соглашения по Украине, пока все идёт по плану главы Белого дома, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера. Встреча глав государств прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Соглашение о прекращении огня будет достигнуто между Россией и Украиной при посредничестве США. Было бы наивно ожидать заявления от саммита на Аляске: "Мы достигли соглашения, война окончена". На самом деле всё идёт по плану Трампа", - считает собеседник агентства. По словам аналитика, Трамп передаст окончательный текст мирного соглашения Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. "Американский президент будет угрожать европейцам и призывать их оказывать давление на киевскую администрацию, и процесс продолжится. Трамп использует такой подход, чтобы создать впечатление, что он заключил соглашение от имени Киева, и не ставить Зеленского в затруднительное положение. Полагаю, Дональд Трамп, Владимир Путин и Зеленский встретятся в течение ближайших десяти дней", - добавил Озер.
https://ria.ru/20250818/tramp-2035972708.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп будет угрожать Западу для достижения мира на Украине, считает эксперт

Политолог Озер: Трамп будет угрожать Западу, чтобы завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет угрожать Западу для достижения мирного соглашения по Украине, пока все идёт по плану главы Белого дома, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера. Встреча глав государств прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Соглашение о прекращении огня будет достигнуто между Россией и Украиной при посредничестве США. Было бы наивно ожидать заявления от саммита на Аляске: "Мы достигли соглашения, война окончена". На самом деле всё идёт по плану Трампа", - считает собеседник агентства.
По словам аналитика, Трамп передаст окончательный текст мирного соглашения Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.
"Американский президент будет угрожать европейцам и призывать их оказывать давление на киевскую администрацию, и процесс продолжится. Трамп использует такой подход, чтобы создать впечатление, что он заключил соглашение от имени Киева, и не ставить Зеленского в затруднительное положение. Полагаю, Дональд Трамп, Владимир Путин и Зеленский встретятся в течение ближайших десяти дней", - добавил Озер.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме
05:42
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала