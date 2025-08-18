https://ria.ru/20250818/tramp-2035976708.html

Трамп будет угрожать Западу для достижения мира на Украине, считает эксперт

2025-08-18T07:04:00+03:00

АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет угрожать Западу для достижения мирного соглашения по Украине, пока все идёт по плану главы Белого дома, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера. Встреча глав государств прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Соглашение о прекращении огня будет достигнуто между Россией и Украиной при посредничестве США. Было бы наивно ожидать заявления от саммита на Аляске: "Мы достигли соглашения, война окончена". На самом деле всё идёт по плану Трампа", - считает собеседник агентства. По словам аналитика, Трамп передаст окончательный текст мирного соглашения Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. "Американский президент будет угрожать европейцам и призывать их оказывать давление на киевскую администрацию, и процесс продолжится. Трамп использует такой подход, чтобы создать впечатление, что он заключил соглашение от имени Киева, и не ставить Зеленского в затруднительное положение. Полагаю, Дональд Трамп, Владимир Путин и Зеленский встретятся в течение ближайших десяти дней", - добавил Озер.

