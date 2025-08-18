Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 18.08.2025 (обновлено: 13:23 18.08.2025)
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на Украине
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на Украине - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на Украине
Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", — написал он.Встреча Путина и Трампа
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на Украине

Трамп: Зеленский может прекратить конфликт, отказавшись от Крыма

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в узком составе на Аляске
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в узком составе на Аляске
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", — написал он.
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
16 августа, 17:03

Встреча Путина и Трампа

  • В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Все, они меня достали: Трамп благословил Путина на быстрый разгром Киева
Вчера, 08:00
  • По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
  • В понедельник в Вашингтоне должны состояться переговоры Зеленского и Трампа.
На Украине пришли в ужас, узнав, с кем Зеленский едет в США
04:08
 
