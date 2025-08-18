https://ria.ru/20250818/tramp-2035968835.html

Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на Украине

Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на Украине - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на Украине

Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", — написал он.Встреча Путина и Трампа

