У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 18.08.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в акватории Тихого океана недалеко от Камчатского полуострова, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T07:15:00+03:00
тихий океан
петропавловск-камчатский
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в акватории Тихого океана недалеко от Камчатского полуострова, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Толчок произошёл в 2.52 по времени UTC (5.52 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 472 километрах от Петропавловска-Камчатского. "Глубина (КМ): 18.4. Магнитуда: 5.3", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки — афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
