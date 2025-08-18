https://ria.ru/20250818/ssha-2036148442.html

Зеленский прибыл в Белый дом

Зеленский прибыл в Белый дом - РИА Новости, 18.08.2025

Зеленский прибыл в Белый дом

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию ведут американские телеканалы.

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию ведут американские телеканалы. Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику, в 20.15 мск начинается двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС - в 22.00 мск. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

